Motor Vadisi Tecrübesi: Hız mabedinde düzenlenecek ilk iki tekerlekli tur

Bu sürüş tecrübesi, Modenna Apennines, Reggio Emilia ve Bolonya'nın yollarını takip edecek. Bu yolculuğun yıldızları ise, Borgo Panigale'deki mühendisler tarafından üretilen son teknoloji; Ducati Multistrada V4, Multistrada 950 S ve Ducati'nin modeli ''Ducati Monster'' olacak.

Bu yeni jenerasyon motosikletler, Ducati'nin efsanevi sportifliğinden taviz vermeden, katılımcıların yolların tadını güvenli bir şekilde çıkarmasını sağlayacak.

Gezginler, Ducatileri sürerken, nefes kesici yollar ve U virajlarından geçerek hız mabedindeki en ikonik yerleri keşfedecek. Paket, Pagani Müzesi'ne bir ziyaret ve Ferrari Müzesi'nde VIP bir tecrübeyi içerisinde bulunduruyor.

Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 1 / 4 Fotoğraf: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 2 / 4 Fotoğraf: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 3 / 4 Fotoğraf: Canossa Events Motor Valley Experience: the first two-wheeled tour through the Land of Speed. 4 / 4 Fotoğraf: Canossa Events

Tur, Modena mutfağından yemekler ile tamamlanacak. Bu gurme yemekler iki ünlü Modenalı şef tarafından pişirilecek. Trattoria Pomposa, Şef Luca tarafından ve Franceschetta 58, şef Massimo Bottura tarafından hazırlanacak. Botture, Modena mutfağının elçilerinden ve çoşkulu bir Ducati sürücüsü.

The Motor Valley Experience, 21-23 Mayıs arasında gerçekleştirilecek ve maksimum 10 gezgin ile gezginlerin bu mükemmel tecrübeleri paylaşabilecekleri birer misafire ev sahipliği yapacak. Bütün etkinlik boyunca en son kararlaştırılan COVID-19 güvenlik protokollerine uyulacak.

Canossa Events tarafından yaratılan ve Ducati tarafından desteklenen bu tur hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.