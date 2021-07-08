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Motor sporlarının dünya ekonomisine katkısının 160 milyar euro olduğu ortaya çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

FIA, motor sporları endüstrisinin dünya ekonomisine katkısını gösteren bir araştırma yaptırdığını ve araştırma sonuçlarına göre toplam 66,9 milyar euroluk katma değer ile motor sporlarının 159.2 milyar euroluk bir sektör olduğunu gördüklerini açıkladı.

Motor sporları yönetim kurulu olan FIA, motor sporlarının tüm dünyadaki ekonomik ve sosyal açıdan önemini görmek için EY-Parthenon'u görevlendirdi.

Araştırmanın sonuçları Salı günü Monako'da düzenlenen FIA Konferansı'nda yayınlandı. Tüm dünyada motor sporları alanında çalışan yaklaşık 1.5 milyon insan olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonuçları şu şekilde oldu:

  • 159.2 milyar euro toplam brüt çıkış
  • 66.9 milyar euro toplam katma değer
  • 1.5 milyon ücretli çalışan  - Motor sporları dünyasında tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışıp maaş alan sayısı  
  • 302,000 resmi ancak ücret almadan çalışan hakem, pist görevlisi ve gönüllü
  • 2.7 milyon motor sporları katılımcısı (Yarışçılar, yetkililer, görevliler ve gönüllüler)  
  • 60,700 etkinlik
  • 7,200 tesis, pist
  • 21,600 yerel pist

EY-Parthenon'ın bu çalışması yerel kulüpler, pistler, ticari hak sahipleri, organizatörler, takım yöneticileri ve FIA'nın diğer kurumlarının tamamladığı 20.000 anketten elde edilen pazar araştırmasına dayanıyor.

FIA Başkanı Jean Todt, araştırmanın sonuçlarının etkileyici olduğunu ve motor sporları dünyasının küresel ekonomiye olan katkısının ne kadar büyük olduğunu gördüklerini söyledi.

Todt, "Bu rapor, motor sporları endüstrisinin yıllık 160 milyar dolarlık bir ekonomi yarattığını ve 1.5 milyon ücretli çalışana sahip olduğunu gösteriyor."

"Bu olağanüstü bir şey ve sonuçlar, sporumuzun COVID-19 döneminde ekonominin toparlanmasına verimli bir şekilde katkıda bulunduğunu gösteriyor. EY-Parthenon'a, üye kulüplere (federasyonlara), FIA şampiyona organizatörlerine ve bu küresel ilgi çalışmasına katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bu sonuçların, tüm motor sporlarının COVID-19 nedeniyle geçen sene bir ara tamamen durma noktasına gelmesinin ardından yoluna devam edebilmesini dikkate alırsak oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

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