More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Yaklaşık 13.000 katılımcı ve sektör liderleriyle yapılan 70'in üzerinde derinlemesine görüşmeden oluşan detaylı bir araştırma, motor sporlarının cinsiyet eşitliği açısından Amerikan futbolunun ardından en düşük orana sahip sporlardan biri olduğunu ve tüm kategorilerdeki kadın sürücülerin ortalama katılımının sadece %10 olduğunu ortaya koydu.

Lella Lombardi 1976 Avusturya Grand Prix'sinde Formula 1'de yarışan son kadın sürücüydü ve More than Equal kadınların motor sporlarına katılımını tespit etmeye, geliştirmeye ve desteklemeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bulgular ayrıca kadınların özellikle F1'e olan ilgisinin ve hayran kitlesinin arttığını, son beş yılda %40'ının taraftar olduğunu ve kadın taraftarların yaş ortalamasının erkeklere kıyasla yaklaşık 10 yaş daha genç olduğunu gösteriyor.

Çalışma aynı zamanda kadınların motor sporlarına katılımının önündeki başlıca engellerin neler olduğunu da araştırmış ve maliyetler, beceri ve yeteneğe ilişkin olumsuz klişeler, katılımın önündeki fiziksel engellere ilişkin araştırma eksikliği, rol model eksikliği ve uygunsuz kültür gibi bir dizi sorunun altını çizmiştir.

Bu verileri kullanarak, 13 kez yarış kazanan David Coulthard tarafından kurulan More than Equal, birçok F1 Dünya Şampiyonu'yla çalışan Finlandiyalı performans uzmanı Hintsa ile birlikte bir kadın yetenek belirleme ve geliştirme programı oluşturacak.

More than Equal Advisory Board member Kate Beavan, Entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa Photo by: Right Formula

Program, kadın yetenek havuzunu belirledikten sonra sürücülere yarış fırsatları bulma, teknik ve taktik koçluk, fiziksel ve bilişsel hazırlık, ticari fırsat ve kişisel marka geliştirme konularında destek olacak.

Coulthard, "Bu araştırmanın açıkça ortaya koyduğu şey, kadın sürücülerin erkek meslektaşlarının karşılaştıklarının ötesinde zorluk ve engelle karşı karşıya olduklarıdır."

"Bu rapor, sporun arayı kapatmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm bilgileri sağlıyor."

More than Equal Başkanı Karen Webb-Moss, çalışmadan elde edilen kanıtlarla tüm motor sporları endüstrisinin harekete geçme zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

"Rapor, taraftarların değişim istediğini ve kadın sürücülerin gerçek fırsatları hak ettiğini gösteriyor"

"Dolayısıyla, sektörün kapsayıcılık konusundaki çabalarına ilişkin olumsuz görüşlere rağmen, sporun bir araya gelerek, üstesinden gelindiği takdirde büyük ödüller getirecek zorlukları ele alma zamanı gelmiştir."