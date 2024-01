More than Equal, sürücü geliştirme programı için başvuruları başlattı

More than Equal, 13 kez F1 yarışı kazanan David Coulthard ve girişimci hayırsever Karel Komarek tarafından kurulan ve ilk kadın F1 dünya şampiyonunu bulup geliştirmeyi amaçlayan küresel ve bağımsız bir girişim olarak doğdu.

Girişim, dünyanın dört bir yanından hevesli kadın sürücüleri hedefleyen sürücü geliştirme programına katılmak için başvuruları kabul ediyor. Adaylar başvurularını More than Equal web sitesi üzerinden online olarak yapabilirler. Seçim kriterleri arasında mevcut performans, sürüş geçmişi, yaş ve gelişim aşaması yer alıyor. Başvurular için son tarih 31 Ocak.

Ön listeye kabul edilen adaylar, sürücülere ve onları destekleyenlere koçluk ekibiyle tanışma ve soru sorma fırsatı veren bir mülakat aşaması da dahil olmak üzere daha ileri değerlendirme için davet edilecekler.

Herkese açık başvuruların yanı sıra, More than Equal, veri ve teknoloji firması Smedley Group ile işbirliği içinde türünün ilk örneği olan, veri odaklı bir küresel yetenek araştırması da yürütüyor. Eski Scuderia Ferrari yarış mühendisi Rob Smedley tarafından kurulan Smedley Group, zengin bir motor sporları mirasına sahip. Zorlukların üstesinden gelmek ve yarının süper yıldızlarını ortaya çıkarmak için en son F1 teknolojisinden yararlanmaktadır. İlk sürücüler, Smedley Group ile sofistike bir yetenek belirleme sürecinin bir kombinasyonu ve halka açık başvurular yoluyla seçilecekler.

Başarılı adaylar, önde gelen kanıta dayalı koçluk grubu Hintsa Performance ile işbirliği içinde deneyimli sürücü koçlarından oluşan kurum içi bir ekiple birlikte çalışacaktır.

Hintsa Performance, 18 F1 dünya pilotlar şampiyonluğu kazanan sürücülerin gelişimine katkıda bulunarak yetenek geliştirme konusundaki başarısıyla tanınıyor.

Adaylar, fiziksel hazırlık ve kişisel gelişimin yanı sıra teknik ve taktik koçluktan oluşan bir programa tabi tutulacak. Öncü küresel sürücü geliştirme programı, hem cinsiyete hem de yaşa uygun özel bir program aracılığıyla elit sürüş potansiyeline sahip kızlara koçluk, mentorluk ve destek sağlayacak.

More than Equal CEO'su Ali Donnelly, "50 yıla yakın bir süredir hiçbir kadın Formula 1'de rekabetçi bir şekilde yarışmadı. Şu anda çok az sayıda kadın herhangi bir motor sporları serisinin elit seviyesinde yarışıyor. Kalıcı yapısal değişimi hayata geçirmek için işleri farklı şekilde yapmamız gerekiyor. Bizim için bu, kadın sürücülere kariyerlerinin erken dönemlerinde yatırım yapmak ve onları geliştirmek anlamına geliyor. 2024'te kadınlara özel programımızı başlatarak bu yolda ilk adımları atıyor olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

