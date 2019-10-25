MIVUE Drive 50 LM navigasyon cihazı kazanma şansı!

Motor1 ve Motorsport Türkiye ekibi heyecanlı bir çekiliş ile tekrar karşınızda. Bundle işbirliği ile hazırladığımız bu çekilişte bir şanslı okuyucumuza MIVUE Drive 50 LM navigasyon cihazı hediye ediyoruz.

Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken tek şey şu linki takip ederek anasayfadaki formu doldurmak ve telefonunuza Bundle indirmek olacak. Yapacağımız çekiliş sonucunda bir takipçimiz MIVUE Drive 50 LM navigasyon cihazı kazanacak.

Çekiliş süresi 28 Ekim Pazartesi saat 02:00'da tamamlanacak. Kazanan takipçimizi de ilerleyen günlerde açıklayacağız. Hepinize bol şans!