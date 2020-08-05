Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

Londra, 5 Ağustos 2020: Mercedes, Motorsport Network'un dijital OTT platformu Motorsport.tv üzerinde, yarış ve otomotiv içeriğine adanan özel kanalını açtı.

Mercedes kanalı, hayranlarını Formula 1'in en başarılı takımlarından birinin perde arkasına taşıyacak ve Mercedes EQ Formula E takımı, müşteri yarış takımları ve diğer otomotiv projelerinden içerik sunacak.

Kanal, bu kitleyi tarihteki en başarılı üreticilerden birinin kalbine getirecek olan Motorsport Network’ün 56 milyonluk aylık küresel yarış ve otomotiv hayranlarından oluşan kitlesine sunulacak. Programın bir parçası olarak, Motorsport Network, Mercedes ile yeni Motorsport Studios platformunu kullanarak yalnızca Motorsport.tv için benzersiz içerikler oluşturmak için işbirliği yapacak.

1955 British GP, Stirling Moss and Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz Photo by: Motorsport Images 2016 British GP, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Motorsport.com

Mercedes de, 26 milyon fotoğrafa ulaşan kapsamlı bir medya arşivinde erişebilecek. Bu fotoğraflar, yine Mercedes tarafından üretilen ilk motorlu otomobile, yani 1886 yılına kadar uzanıyor.

Kanalın lansmanı için Mercedes, F1 takımının popüler yarış sonrası bilgilendirme video serisinin son bölümüyle İngiliz Grand Prix'sine dönüp bakma şansını hayranlarına ilk kez sunacak. Mercedes, Motorsport.tv'de özel bir kanalı barındıran en güncel üretici ve aynı zamanda Formula 1 temalı içeriği kanalına dahil eden ilk üreticidir.

Motorsport Network ve Mercedes arasındaki işbirliği, iki endüstri liderini bir araya getiriyor: Motor sporları izleyici erişimi ve dağıtımı ile motor sporları sosyal medya ve taraftar katılımı, dijital motor sporları alanında güçlü bir ortaklık anlamına geliyor.

Mercedes AMG Petronas Formula 1 Takımı, 2019 sezonu boyunca, sosyal medyada 19,5 milyon takipçi ve 125 milyondan fazla etkileşimle tüm F1 takımları arasında %35'lik bir katılım payı ile sosyal medya ve taraftar etkileşim alanında lider olmuştu. Motorsport Network ile güçlerini birleştirmek, ekibe büyük bir motor sporları kitlesiyle etkinleştirme ve dağıtım ağının yanı sıra Formula E, müşteri yarışları ve otomotiv içeriğine erişimini genişletmek için de bir fırsat sunuyor.

Mercedes AMG Petronas Formula 1 Team Ticari Direktörü Richard Sanders konu ile ilgili şunları söyledi: “Sosyal medya izleyicileri ve katılımı söz konusu olduğunda F1'e öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Motorsport Network ile çalışmak, hayranlarımıza motor sporları programlarımızdaki içeriğin keyfini çıkarmak için başka bir hedef sunacak, ortaklar ekosistemimiz için ek değer ve etki yaratacak ve F1'den Formula E'ye kadar Mercedes Motorsport ailesinin zenginliğini müşteriyle paylaşmamızı sağlayacak."

Motorsport Network Başkanı James Allen ise şunları söyledi: "Bu, kendi alanlarında iki liderin, izleyicilerine hizmet etme biçimlerini başka bir seviyeye ulaştırmak istemeleri sonucunda gerçekleşen bir birliktelik. Hikaye anlatımı, bugün markaların ve OEM'lerin halka ulaşma yollarının merkezinde yer alıyor ve Mercedes hayranları için gerçek bir hedef olan bir kanalı birlikte oluşturmayı dört gözle bekliyoruz."