Meksika GP organizatörü: "F1 yarışı organize etmek, tıpkı bir Coldplay konseri düzenlemek gibi"

#ThinkingForward'ın bu sayısı için Meksika Grand Prix'sinin organizatörü Federico González Compeán ile bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapma işi, Netflix Drive to Survive serisinin nasıl yeni izleyiciler çektiği ve F1'i organize etmek ile bir Coldplay veya Madonna konseri arasındaki benzerlikler üzerine konuşuldu.

Bir yıl önce Meksika GP pisti sessizdi. Ana binalar, pitler ve F1 Paddock Club, normalde F1 ekiplerinin ve kurumsal misafirlerin olacağı yerde, 9.000'e kadar Covid hastasının tedavi edildiği derme çatma bir hastane olarak kullanılıyordu.

Bu yıl Meksika GP büyük bir etkiyle geri döndü, biletler tamamen tükendi ve Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki şampiyona düellosunda heyecan verici bir bölüm daha bekleniyor. 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kaldıklarında, bilet sahiplerinin sadece yüzde beşi paralarını geri istedi; geri kalanlar rezervasyonlarını 2021'e kaydırdı.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Federico Gonzalez, Mexican GP Promoter with Alebrijes Sculpture.

Gonzalez, "2020'de Checo'nun koltuk alıp alamayacağını bilmediğimiz bir dönem vardı. Ancak sonunda Red Bull'daki o yeri aldı, böylece insanlar hevesli olmaya başladı ve yarışlar başladığında ve Checo gitgide daha iyiye gittiğinde, satışlar arttı."

"Bu etkinliği satarak, Formula 1'in sıkı bir taraftarı olduğunu anladığımı sanıyordum. 10 numaralı tribün, 11 numaralı koltuk, B, C ve D koltuklarını istediklerini biliyorum. Fakat aynı zamanda spora gelen çok büyük bir yeni kitle var, örneğin Netflix'teki harika F1 serisi sayesinde. Gerçekleşmesi harika bir şeydi. Ayrıca Meksika için bir kahraman gibi olan Checo'ya sempati duydukları için gelenler de var.” dedi.

2022 takviminde onaylanan 23 Grand Prix ile yarışlara ev sahipliği yapan mekanlardan güçlü bir talep olduğu ortada. Dikkat çekici bir şekilde, Austin'deki Amerika Grand Prix'sinin başarısının ardından, Mayıs 2022 Miami Grand Prix'sinin genel giriş biletleri şimdiden tükendi. Bunun anahtarı, Grand Prix'nin ev sahibi ülkeye ve şehre getirdiği ekonomik etkide.

Gonzalez, "Üçüncü taraf kuruluşlardan aldığımız rakamlar, yarışın ülke ekonomisine genellikle 700 milyon ABD doları kattığını gösteriyor. Her yarışta 9.000 çalışana kadar çıkıyor ve Meksika için bir değer yaratıyoruz."

“Yarışa yapılan ticaretin yüzde otuzu Mexico City dışından geliyor, bu yüzden turizm ve istihdam için çok iyi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Alejandro Soberon, President and CEO for CIE Group and President of Formula 1 Gran Premio de Mexico and Federico Gonzalez, General Director of Formula 1 Gran Premio de Mexico.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images