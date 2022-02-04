McLaren'ın eski Sportif Direktörü Sam Michael, FIA Güvenlik Komisyonu'nun başına geçiyor

Haberi dinle

Güvenlik Komisyonu, dört tekerlekli motor sporlarının her türündeki kazalara ve güvenlik ekipmanı sorunlarına bakıyor. Komisyonun en yüksek profilli yakın tarihli araştırması, Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn Grand Prix'sindeki kazası olmuştu.

Michael, Perşembe günkü Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanan birçok atamadan biri oldu. Michael ayrıca yeni FIA başkanı Muhammed Ben Sulayem'in yaptığı ilk atamalardan birisiydi.

F1 kariyerine 1993'te Lotus ile başlayan Michael, daha sonra Jordan'a ve 2001'de Williams'a geçmişti. Williams'ta teknik direktörlük dahil çeşitli pozisyonlarda görev alan Michael, son olarak 2011 sonunda McLaren'a geçiş yaptı ve 2014 sonuna kadar orada kaldı.

McLaren'dan ayrıldıktan sonra Avustralya'ya dönen ve orada Supercars'da bir dönem geçiren Michael, ardından yarış dünyası dışında çeşitli sorumluluklar aldı. Michael ayrıca Batı Avustralya Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.

Michael, 2016 yılında Avustralya Motor Sporları Güvenliği Enstitüsü'nün direktörü olmaya davet edildiğinde güvenlik konularıyla yakın bir ilişki içerisine girdi.

Takip eden sene Michael, diğer görevlerin yanı sıra yeni güvenlik araçlarını inceleyen mühendislerden oluşan FIA Araştırma Çalışma Grubu'nun danışmanı oldu.

50 yaşındaki Michael, ayrıca FIA Tek Kişilik Komisyonu'nda bir koltuğa sahip. Bu kuruma daha önce eski Force India takım patronu Robert Fernley başkanlık ediyordu ancak rol şu anda FIA'nın en son listesinde yer almıyor.

FIA bünyesindeki diğer değişikliklerden birisi, daha önceden CIK Uluslararası Karting Komisyonu başkanı olan Felipe Massa'nın, Tom Kristensen'in yerine Sürücüler Komisyonu başkanlığına seçilmesi oldu.

Kristensen, son seçimde FIA başkanlığı için Ben Sulayem'in rakibi olan Graham Stoker'ın listesinde yer alıyordu.

Massa'nın karting komisyonundaki görevini ise Hindistanlı Akbar İbrahim aldı.

Diğer taraftan Deborah Mayer, Motor Sporlarında Kadınlar komisyonunun başkanlığını Michele Mouton'dan devraldı.