Maya Weug, FIA Kızlar Pistte programının galibi ve yeni Ferrari Sürücü Akademisi üyesi oldu!

Yoğun bir seçim sürecinin ardından 17 yaşındaki Hollandalı sürücü, Ferrari Sürücü Akademisi tarafından finansmanının sağlanacağı 2021 FIA Formula 4 şampiyonasına tam zamanlı katılma hakkı elde etti ve prestijli programın bir parçası olan ilk kadın sürücü oldu.

Kızlar Pistte Yükselen Yıldızlar programı, FIA ve Ferrari Sürücü Akademisi tarafından, yaşları 12 ile 16 arasında olan en iyi kadın sürücüyü bulmak amacıyla gerçekleştirildi.

40 kadın sürücünün katıldığı bu programın toplam dört finalisti vardı - Antonella Bassani (14), Doriane Pin (16), Julia Ayoub (15) ve daha yeni 17 yaşına basmış olan Weug. Bu dört finalist ise, Paul Ricard Pisti'nde yapılan üç günlük antrenman kampına katılan sekiz sürücü arasından seçildi.

Sekiz sürücü, F4 aracı ile piste çıktı ve Ferrari Sürücü Akademisi üyesi Arthur Leclerc tarafından atılan tur zamanına karşı nerede olduklarını görme fırsatı yakaladılar. Bu isimlerden dört tanesi, Ferrari Sürücü Akademisi'nin Maranello'da bulunan ana merkezinde yapılan final antrenmanına ve değerlendirme programına katıldılar.

Ferrari Genç Sürücü Programı son birkaç senede Formula 1'e pek çok ismin çıkmasına yardımcı oldu. 2017 F2 Şampiyonu olan ve an itibariyle Ferrari adına yarışan Charles Leclerc ile 2020 F2 Şampiyonu ve yeni Haas pilotu Mick Schumacher, program içerisinden çıkan isimlerden sadece iki tanesi.

Ferrari Sürücü Akademisi patronu Marco Matassa konu hakkında şunları söyledi: "Bir sürücü olmak insanın DNA'sında vardır, kadın veya erkek ayırt etmez! Charles (Leclerc) programımızda olup Ferrari'ye yükselen ilk isim oldu."

"Buradaki kızlardan bir tanesi yaptığımız keşif tarihindeki en yüksek sıralamayı elde etmiş oldu."