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Lotus, savaş jetlerinden ilham alan elektrikli yarış aracı tasarımını tanıttı

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Lotus electric prototype 2030

Lotus electric prototype 2030
1/4

Fotoğraf: Lotus

Lotus electric prototype 2030

Lotus electric prototype 2030
2/4

Fotoğraf: Lotus

Lotus electric prototype 2030

Lotus electric prototype 2030
3/4

Fotoğraf: Lotus

Lotus electric prototype 2030

Lotus electric prototype 2030
4/4

Fotoğraf: Lotus

Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili, Editör

İngiliz spor araç üreticisi Lotus, savaş jetlerinin aerodinamisinden ilham alan, 2030 yılı için yürüttüğü dayanıklılık şampiyonası aracı tasarım çalışmasını tanıttı.

E-R9, Lotus’un danışmanlık departmanı Lotus Engineering tarafından; departmanın 40. Yılını kutlamak ve aerodinami ile elektrikli güç ünitesi alanlarındaki gelişmeleri tanıtmak için tasarlandı.

Sürücünün talebi ya da performans sensörlerinin verileriyle şeklini değiştirebilen aerodinamik paneller sayesinde düzlüklerde minimum sürüklenme, virajlarda ise maksimum yere basma gücü elde edilecek.

Böylece Lotus’a göre, kokpitinin üstünde uçaklar gibi kubbe barındıran E-R9, “kısmen bir araç gibi sürülecek, kısmen ise bir savaş jeti gibi uçurulacak”.

Araç mimarı Louis Kerr’le birlikte E-R9'un tasarımından sorumlu olan, Lotus’un şef aerodinami mühendisi Richard Hill, “Yapmaya çalıştığımız şey, bugün teknik açıdan bulunduğumuz konumun sınırlarını zorlamak ve geleceğe doğru bir keşif gerçekleştirmekti.”

“Lotus ER-9, geliştirilmesini ve günlük hayatta yankı bulmasını öngördüğümüz teknolojileri içerisinde barındırıyor.”

“Lotus’un özel çözümler üretmek konusunda inanılmaz bir tarihi var bunu hem motor sporlarında hem de yol araçlarımızda defalarca yaptık.” dedi.

Kerr ise şunları söyledi: “Batarya enerjisi yoğunluğu ve güç yoğunluğu her yıl daha da gelişiyor.”

“2030 öncesinde, her iki yönden de en iyi performansı sağlayacak farklı hücrelerin birleşiminde oluşturmuş bataryalarımız olacak ve bunları pit stoplar sırasında hızlıca değiştirebileceğiz.”

E-R9, Lotus’un 2019’da tanıttığı ve bu sene üretimine başlanması beklenen, tamamen elektrikli hiper aracı Evija’nın mimarisi etrafında tasarlandı.

ER-9'da Evija’ya ait 2000 bhp’lik güç ünitesi geliştirilerek her tekerleğe birer motor yerleştirilebilir ve böylece virajlarda kolaylık sağlaması adına tork yönlendirmesi kullanılabilir.

Aracın ismi ve Salı günü yayınlanan ilk fotoğraflarla gösterilen renk düzeni, Lotus’un zengin yarış tarihini anıyor.

E-R Endurance Racer’ı (Dayanıklılık Yarışçısı) simgeliyor, 9 rakamı ise Lotus’un 1955’te Le Mans 24 Saat’e ilk katılımını gerçekleştirdiği MkIX aracına bir gönderme olarak düşünülmüş.

Siyah ve altın renklerindeki dış renk düzeni ise, Lotus’un 1972 ve 1978 yıllarında, sırasıyla Emerson Fittipaldi ve Mario Andretti’yle şampiyonluk kazandığı F1 araçlarının taşıdığı John Player Special renk düzenini yansıtıyor.

E-R9 tasarım çalışmasının tanıtımı, önceki ay Lotus Grubu ve Renault’nun Alpine markası arasında, motorsporları da dahil olmak üzere birçok alanda işbirliği yapılacağına dair imzalanan anlaşmanın duyurulmasından sonra gerçekleşti.

2 şirketin motorsporları alanındaki hedefleri arasında, “Alpine’in motor sporları platformunu F1’den dayanıklılık şampiyonalarına yükseltmek” ve Formula E’ye olası bir katılımda bulunmak yer alıyor.

Alpine, eski adıyla Renault takımının yerine bu sene itibariyle F1’e giriyor. Fransız Signatech takımı ise önceden Rebellion R-13 adıyla yarıştırılan, Gibson motorlu ORECA LMP1 tasarımı prototip araçla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Alpine’i temsil edecek.

İki araç üreticisi arasında yapılan anlaşmada, yol için üretilecek elektrikli bir spor araç için ortak bir fizibilite çalışmasına da yer veriliyor.

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Editör Gary Watkins

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