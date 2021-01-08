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Lola araç markası ve teknik mülkleri satışa çıkarıldı

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Lola araç markası ve teknik mülkleri satışa çıkarıldı
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Britanyalı spor araç üreticisi ve eski Formula 1 katılımcısı Lola, markanın motor sporlarına geri dönüşü ile sonuçlanabilecek şekilde satışa çıkartıldı.

Lola'nın Teknoloji Merkezi ve rüzgar tüneli tesisini 2018'den beri tekliflere açıktı, ancak şu anda markanın kendisi, lisansı ve teknik arşivi de satışa çıkarıldı.

Lola, 1958 ve 2012 tarihleri arasında 5000'e yakın araç tasarladı ve dayanıklılık yarışları, IndyCar, Formula 5000 ve junior kategorilerin de içerisinde bulunduğu pek çok motor sporları branşında başarı yakaladı.

2012 yılında fabrika, yarış aracı üretimini durdurmuş olsa da Lola ismi, Lola Teknik Merkezi'nin işlevini koruması sayesinde modern motor sporlarının bir parçası olmaya devam etti. Bu teknik merkezde rüzgar tüneli testleri ve yol aracı üreticilerinin yanında az sayıda takıma ekstra servis yapıldı.

Lola tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Martin Birrane, 'Lola olan her şeye' değer verdi ve şu anda ailesinin hedefi, aynı düşünceye, azme ve Lola'nın 62 yıllık tarihinde bir sonraki bölümü yazabilecek olan hırsa sahip olan bir alıcı bulmak."

"Tercihimiz, elde olan her şeyi tek elden satmak, ancak Lola değerlerinin ve rüzgar tünelinin ayrı şekilde satılma durumu da gözden geçirilecek. Hedef miktar ise 7 milyon pound."

975 metrekarelik Lola Teknik Merkezi ve rüzgar tüneli ile beraber Lola markası, markanın lisansları, zengin teknik çizim kütüphanesi ve pek çok alet, rüzgar tüneli yedek parçası ve şasi geliştirme teçhizatı da satışa dahil olacak.

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Vincenzo Sospiri, Lola T97/30 Ford

Fotoğraf: Sutton Images

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Takımlar Lola Cars
Editör Kevin Turner

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