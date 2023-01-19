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Loeb, 2023 Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele edecek

Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, 2023 Şampiyonlar Yarışı'na katılacağını resmi olarak duyurdu.

Altay Gök
Ekleyen:
Loeb, 2023 Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele edecek
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2023 Dakar Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Loeb, çölden buza geçiş yapmaya ve Şampiyonlar Yarışı için İsveç'e geri dönmeye hazırlanıyor. 

Geçen yıl iyi bir performans gösteren Fransız sürücü, finalde Sebastian Vettel'i yenerek dördüncü Şampiyonlar Yarışı zaferine ulaşmış ve bu alanda 1993 WRC şampiyonu Didier Auriol'a ait olan rekoru egale etmişti.

Loeb'in Uluslar Kupası'ndaki takım arkadaşı ise 2022 ETCR şampiyonu ve bu sene hayatını kaybeden Patrick Tambay'nin oğlu Adrien Tambay olacak.

2003, 2005, 2008 ve 2022'den sonra beşinci galibiyeti için mücadele etmeye hazırlanan Loeb, "20 yıl öncesine dayanan Şampiyonlar Yarışı'ndan çok güzel anılarım var. Diğer tüm sürücülerle böyle güzel bir atmosferde buluşmak her zaman harika."

"Yarışta tüm araçlara uyum sağlamamız gerekiyor ki bu da İsveç'te kar ve buzla karşılaştığınızda daha da karmaşık hale geliyor.

"Bu koşulları çok iyi bilen İskandinav ülkelerinden gelen sürücülere karşı mücadele etmek kolay değil, bu yüzden geçen yıl hala hızımın olduğunu görmek beni mutlu etti!"

"Finalde Seb [Vettel] ile eğlenceli bir mücadelemiz oldu, dolayısıyla bu yıl yine sonuna kadar gitmek isterim.

"Bunun yanı sıra Uluslar Kupası'nda da Fransa Takımı için Adrien Tambay ile birlikte yarışmak da keyifli olacak. Umarım bir Fransız dublesi yapabiliriz." dedi.

Pite Havsbad'daki mücadele, 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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