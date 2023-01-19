Loeb, 2023 Şampiyonlar Yarışı'nda mücadele edecek
Dokuz kez WRC şampiyonu Sebastien Loeb, 2023 Şampiyonlar Yarışı'na katılacağını resmi olarak duyurdu.
2023 Dakar Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Loeb, çölden buza geçiş yapmaya ve Şampiyonlar Yarışı için İsveç'e geri dönmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl iyi bir performans gösteren Fransız sürücü, finalde Sebastian Vettel'i yenerek dördüncü Şampiyonlar Yarışı zaferine ulaşmış ve bu alanda 1993 WRC şampiyonu Didier Auriol'a ait olan rekoru egale etmişti.
Loeb'in Uluslar Kupası'ndaki takım arkadaşı ise 2022 ETCR şampiyonu ve bu sene hayatını kaybeden Patrick Tambay'nin oğlu Adrien Tambay olacak.
2003, 2005, 2008 ve 2022'den sonra beşinci galibiyeti için mücadele etmeye hazırlanan Loeb, "20 yıl öncesine dayanan Şampiyonlar Yarışı'ndan çok güzel anılarım var. Diğer tüm sürücülerle böyle güzel bir atmosferde buluşmak her zaman harika."
"Yarışta tüm araçlara uyum sağlamamız gerekiyor ki bu da İsveç'te kar ve buzla karşılaştığınızda daha da karmaşık hale geliyor.
"Bu koşulları çok iyi bilen İskandinav ülkelerinden gelen sürücülere karşı mücadele etmek kolay değil, bu yüzden geçen yıl hala hızımın olduğunu görmek beni mutlu etti!"
"Finalde Seb [Vettel] ile eğlenceli bir mücadelemiz oldu, dolayısıyla bu yıl yine sonuna kadar gitmek isterim.
"Bunun yanı sıra Uluslar Kupası'nda da Fransa Takımı için Adrien Tambay ile birlikte yarışmak da keyifli olacak. Umarım bir Fransız dublesi yapabiliriz." dedi.
Pite Havsbad'daki mücadele, 28-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Alakalı video
Son Haberler
Haas neden Ricciardo ile görüşmek yerine Hulkenberg'e teklif götürdü?
Haas patronu Gunther Steiner, Daniel Ricciardo yerine Nico Hulkenberg'e teklif götürmelerinin sebeplerini açıkladı.
Leclerc: "2022'deki başarısızlıklar beni çok daha olgunlaştırdı"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, 2022'de yaşadığı şeylerin ardından kendisini artık çok daha olgun hissettiğini söyledi.
Aston Martin: "Alonso şimdiden gelişmesi gereken alanları belirledi"
Aston Martin'den Eric Blandin, Fernando Alonso'nun Abu Dhabi testinde kendilerine geliştirmeleri gereken alanları belirleme konusunda yardımcı olduğunu söylüyor.
Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.