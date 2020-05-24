Leclerc, Monako'daki film çekimlerini tamamladı
Ferrari yıldızı Charles Leclerc, film çekimi kapsamında bugün Monaco GP caddelerindeki rolünü tamamladı.
1976'da Paris caddelerinde tartışmalı C'etait un Rendezvous filmini çeken Claude Lelouch, bu sefer Monaco'da Le Grand Rendez-vous filmini çekti.
Bugün normalde Monaco GP gerçekleşecekti ancak koronavirüs nedeniyle bu olmadı. Bunun üzerine özel izinler ayarlandı ve caddeler kapatılarak çekim yapıldı.
Leclerc, çekim kapsamında Ferrari SF90 Stradale ile sürüş yaptı. Leclerc'in oynadığı filmde Prens Albert de göründü.
13 Haziran'da yayınlaması planlanan filmin setini Ferrari Başkanı John Elkann da ziyaret etti.
Monakolu olan Leclerc, kendi evinde bu sene yarışamayacak. Bunun için 2021'e kadar beklemesi gerekiyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
Fotoğraf: Ferrari
Claude Lelouch, Charles Leclerc, Ferrari, Albert II, Prince of Monaco
Fotoğraf: Ferrari
John Elkann, Charles Leclerc, Claude Lelouch
Fotoğraf: Franco Nugnes
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