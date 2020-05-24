Leclerc, Monako'daki film çekimlerini tamamladı

1976'da Paris caddelerinde tartışmalı C'etait un Rendezvous filmini çeken Claude Lelouch, bu sefer Monaco'da Le Grand Rendez-vous filmini çekti.

Bugün normalde Monaco GP gerçekleşecekti ancak koronavirüs nedeniyle bu olmadı. Bunun üzerine özel izinler ayarlandı ve caddeler kapatılarak çekim yapıldı.

Leclerc, çekim kapsamında Ferrari SF90 Stradale ile sürüş yaptı. Leclerc'in oynadığı filmde Prens Albert de göründü.

13 Haziran'da yayınlaması planlanan filmin setini Ferrari Başkanı John Elkann da ziyaret etti.

Monakolu olan Leclerc, kendi evinde bu sene yarışamayacak. Bunun için 2021'e kadar beklemesi gerekiyor.