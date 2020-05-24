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GENEL / Son dakika

Leclerc, Monako'daki film çekimlerini tamamladı

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Leclerc, Monako'daki film çekimlerini tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 May 2020 16:45

Ferrari yıldızı Charles Leclerc, film çekimi kapsamında bugün Monaco GP caddelerindeki rolünü tamamladı.

1976'da Paris caddelerinde tartışmalı C'etait un Rendezvous filmini çeken Claude Lelouch, bu sefer Monaco'da Le Grand Rendez-vous filmini çekti.

Bugün normalde Monaco GP gerçekleşecekti ancak koronavirüs nedeniyle bu olmadı. Bunun üzerine özel izinler ayarlandı ve caddeler kapatılarak çekim yapıldı.

Leclerc, çekim kapsamında Ferrari SF90 Stradale ile sürüş yaptı. Leclerc'in oynadığı filmde Prens Albert de göründü.

13 Haziran'da yayınlaması planlanan filmin setini Ferrari Başkanı John Elkann da ziyaret etti.

Monakolu olan Leclerc, kendi evinde bu sene yarışamayacak. Bunun için 2021'e kadar beklemesi gerekiyor.

 

 

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Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
1/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
2/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
3/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
4/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
5/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
6/14

Fotoğraf: Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
7/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
8/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
9/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari
10/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
11/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale

Claude Lelouch ve Charles Leclerc, Ferrari SF90 Stradale
12/14

Fotoğraf: Ferrari

Claude Lelouch, Charles Leclerc, Ferrari, Albert II, Prince of Monaco

Claude Lelouch, Charles Leclerc, Ferrari, Albert II, Prince of Monaco
13/14

Fotoğraf: Ferrari

John Elkann, Charles Leclerc, Claude Lelouch

John Elkann, Charles Leclerc, Claude Lelouch
14/14

Fotoğraf: Franco Nugnes

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Alex Kalinauckas

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