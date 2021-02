Laureus Dünya Spor Ödülleri adaylarını açıkladı: Mercedes, Hamilton ve Mir, adaylar arasında

Daha önce de Laureus ödülü kazanmış olan Hamilton, bu sene tekrardan Yılın Erkek Sporcusu ödülü adayları arasında yer aldı. Hamilton bu ödül için, NBA'de Lakers forması giyen efsane basketbolcu LeBron James, Bayern Münih forveti Robert Lewandowski ve tenisçi Rafael Nadal gibi isimlere karşı mücadele verecek.

Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, Michael Schumacher'in efsanevi yedi şampiyonluk rekorunu kırması nedeniyle bu ödüle aday gösterildi.

Mercedes AMG Petronas takımı ise Yılın Takımı ödülünün bir adayı oldu. Bu ödül için ise Mercedes; NBA takımı Los Angeles Lakers, NFL takımı Kansas City Chiefs ve Premier League takımı Liverpool'a karşı mücadele edecek.

Yılın En Büyük Çıkışı ödülünde ise Joan Mir, MotoGP'de aldığı şampiyonluk nedeniyle ödüle aday gösterildi. Mir ile beraber ödül için, NFL'de fırtınalar estiren Kansas City Chiefs oyun kurucusu Patrick Mahomes ve Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, aday olan isimlerden birkaçı.

Ödüle olan adaylığı hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Pek çok inanılmaz sporcunun yanında Laureus Yılın Erkek Sporcusu ödülüne aday olmak benim için büyük bir onur."

"Geçen sene yapılan ödül törenine dönüp baktığımda oluşan değişimlere inanmak zor geliyor. 2020 pek çok insan için, pek çok farklı nedenden dolayı zor bir seneydi ve tabii ki de spor dünyası bundan büyük bir şekilde etkilendi."

"Yarışmaya devam etmek konusunda çok şanslıydım ve ben, bizim, bir takım olarak, birlikte başardıklarımıdan büyük gurur duyuyorum."

"Hatta motor sporları endüstrisini daha çeşitli ve herkese açık yapma konusunda başlattığım hareketten dolayı daha da gururluyum. Nelson Mandela, Laureus'un ilham aldığı isim olmuştu ve ben de eminim ki O (Mandela) daha iyiye ulaşabilmek için sporda yaptığımız her şeyi desteklerdi."

Laureus'daki motor sporları adaylıkları:

Yılın Erkek Sporcusu:

Joshua Cheptegei (Uganda) Atletizm – 2020'de hem 5.000 metre, hem de 10.000 metre dünya rekorlarını kırdı

Armand Duplantis (İsveç) Atletizm – 2020'de hem kapalı hem de açık sırıkla atlama rekorlarını kırdı

Lewis Hamilton (Birleşik Krallık) Motor Sporları – Yedinci Formula 1 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanarak Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

LeBron James (ABD) Basketbol – LA Lakers'ın yıldız oyuncusu, dördüncü NBA şampiyonluğunu ve dördüncü Finaller MVP'liğini kazandı.

Robert Lewandowski (Polonya) Futbol – Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'yı kazanan Bayern Münih ile 55 gole imza attı.

Rafael Nadal (İspanya) Tenis – 13. kez Roland Garros'u kazandı; 20. Grand Slam şampiyonluğunu alarak Roger Federer'i yakaladı

Yılın Takımı:

Arjantin Erkekler Rugby Takımı - Üç kez dünya şampiyonu All Blacks'i (Yeni Zelanda Rugby takımı) ilk kez yenerek şampiyon oldular

Bayern Münih (Almanya) Futbol - Hansi Flick yönetiminde Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Alman Kupası şampiyonluklarını aldılar.

Kansas City Chiefs (ABD) Amerikan Futbolu - 1970'den beri ilk kez Super Bowl'u (2020) kazandılar

Liverpool (Birleşik Krallık) Futbol – Jurgen Klopp yönetiminde, 30 yılda ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandılar.

Los Angeles Lakers (ABD) Basketbol – LeBron James önderliğinde, 17. kez NBA Şampiyonu oldular.

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı (Almanya) Motor Sporları - Yedinci kez üst üste Üreticiler Şampiyonası'nı kazanarak rekor kırdılar

Yılın En Büyük Çıkışı:

Ansu Fati (İspanya) Futbol – Barcelona 17 yaşında, Barcelona adına, İspanya'nın ve El Clasico tarihinin en genç gol atan ismi oldu.

Patrick Mahomes (ABD) Amerikan Futbolu – 24 yaşında, Kansas City Chiefs'e 50 yıldaki ilk Super Bowl galibiyetinde liderlik etti.

Joan Mir (İspanya) Motor Sporları – 23 yaşında, ilk MotoGP Dünya Şampiyonluğu'nu kazandı

Tadej Pogacar (Slovenya) Bisiklet - 21 yaşında, Tour de France'ı 100 yıl içerisinde kazanan en genç isim oldu.

Iga Swiatek (Polonya) Tenis – 19 yaşında, Roland Garros'u kazanarak 1990'dan beri Grand Slam kazanan en genç isim oldu

Dominic Thiem (Avusturya) Tenis – won first ever Grand Slam at US Open; reached final of Australian Open Amerika Açık'ta ilk Grand Slam turnuvasını kazandı; 2020 Avustralya Açık finaline yükseldi.