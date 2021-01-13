Lamborghini Squadra Corse'la Motorsport.tv'de özel bir kanal açıyor!

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini'nin motor sporları departmanı Squadra Corse, Motorsport Network'ün yarış ve otomotiv içeriklerine yönelik dijital OTT platformu Motorsport.tv'de kanal açan otomotiv ve motor sporları markaları arasına katıldı.

Motor sporlarındaki adını Rolex 24, 12 Hours of Sebring ve SRO tarafından düzenlenen Uluslararası GT Şampiyonaları'ndaki kritik zaferlerle parlatan Lamborghini, kendini GT ve müşteri yarışlarında önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.

Lamborghini hayranları GT ve müşteri yarışları gibi etkinliklerin kamera arkası görüntülerine de Motorsport.tv kanalından ulaşabilecek.

Bu kanalla Lamborghini’nin motor sporları DNA'sı'nı Motorsport Network’ün aylık 56 milyonluk güçlü kitlesi aracılığıyla Asya, Avrupa ve ABD'de düzenlenen Super Trofeo Şampiyonaları'na yansıtmak amaçlanıyor.



Lamborghini bu dijital ağ sayesinde motor sporları kitlesine ilişkin kapsamlı bilgi edinecek ve otomobil yarışlarıyla ilgilenen kişilere ulaşmak için gerekli donanıma sahip olacak. Ayrıca Motorsport.tv'ye ürettikleri özel içeriklerle yeni bir hayran kitlesi de oluşturabilecek.

Lamborghini son altı ay içerisinde kanal açan dördüncü üretici olurken Motorsport.tv de bu son gelişmeyle birlikte gittikçe büyüyüp güçleniyor.

OTT platformu hem dijital atmosferde aktif olmak isteyen marka ekipleri ve paydaşları için gittikçe önem kazanıyor hem de motor sporları hayranlarının bir parçası olmak isteyeceği bir dijital yarış merkezi haline geliyor.

Lamborghini Motor Sporları Başkanı Giorgio Sanna:

"Markamızın yarışlarda elde ettiği başarıların ardından şimdi Motorsport.tv kanalımızı açmak için doğru zaman. Motorsport Network erişimi sayesinde bize, hikayelerimizi yeni bir dijital kitleye anlatma fırsatı tanıyor. Bu kanal vasıtasıyla yarış sporlarındaki Lamborghini markasına ve Süper Trofeo Şampiyonalarımıza olan ilginin artışını görebiliyor ve her ikisine de değer katabiliyoruz."

Motorsport Studios Başkanı James Allen da şunları söyledi:

“Lamborghini özgünlük ve gelecek şekillendirmekle eş anlamlı bir marka. Müşterileri için yarış pistinde ve yolda eşsiz deneyimler yaratıyorlar ki orada hayranların takdirini kazanacak çok şey var. Lamborghini içerikleri sadece Motorsport.tv'deki özel kanalda yayınlanmayacak aynı zamanda Motorsport.tv'nin kendine has oynatıcısı sayesinde yarış ve otomotiv platformlarında çapraz bir şekilde paylaşılacak."

Daha fazla bilgi için:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com