Kadınlar, motor sporlarındaki engelleri nasıl aşıyorlar?

Tamamen kadınlardan oluşan gride sahip W Series 18 tam zamanlı koltuk sağlarken, Extreme E'nin benzersiz formatı, erkekler ve kadınlar arasında %50-50 cinsiyet ayrımına sahip. 2023'te kadınların tek koltuklu piramide katılmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir destek serisi olan F1 Academy'nin tanıtımıyla daha fazla destek gelecek.

Yine de en popüler serilerden bazılarının en üst kademelerine baktığınızda, direksiyon başında kadınların eksik olduğunu görürsünüz. Peki kadınlar neden gridde oyalanıyor? Konu tartışmaya açık, hem de geniş ölçüde. Fiziksel güç eksikliğinden hıza, doğru profesyonel ve finansal desteğe sahip olmamaktan erkek merkezli tasarımı olan bu spor için doğru uyuma sahip olmamaya kadar birçok nedeni tartışabilirsiniz.

Cevap, tek bir yöne odaklanmaktan ziyade konuyu çok yönlü ele almaktan geçiyor. Bu nedenle kadınlara ilham verecek doğru yolu bulmayı daha zor hale getiriyor.

Motorsport Network'ün ev sahipliğini yaptığı More Than Equal'ın Küresel Tutum Anketi, olası bariyerler ve engeller hakkındaki soruların yanıtlarını anlamayı ve aynı zamanda taraftarların gelecekte bir kadın yıldızın yükselişine ilişkin algısını keşfetmeyi umuyor. Taraftarların fiziksel ve uzamsal yeteneklerine olan inançları, hızlı ve sert sürüş kararlılıkları ve taraftarların ve sponsorların bir kadın yıldızın yükselişini destekleyip desteklemeyeceği hakkında sorular soruyor. Ankete henüz katılmadınız mı?

Extreme E sürücüsü Catie Munnings, kadınların yüz yüze geldiği zorlukların üstesinden gelmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor. Tamamen elektrikli arazi serisinde Genesys Andretti United takımı adına yarışan 25 yaşındaki sürücü, 14 yaşında yarışmaya başladı. 2021'deki açılış sezonu için Extreme E'ye geçmeden önce ilk olarak Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarıştı. Genç kızları kelimenin tam anlamıyla direksiyona geçmeye teşvik etmek için aktif olarak mücadele etti ancak o, şampiyonluk kazanan kadın rol modellerinin olmamasının bir engel olduğunu düşünüyor.

Autosport.com'a konuşan Munnings, "Farklı organizasyonlarla çalışmaya başladığım ilk günleri hatırlıyorum, Susie Wolff'un Dare To Be Different (Farklı Olmaya Cesaret Et) kampanyasının elçisiydim. Farklı etkinliklere giderdik, genç kızları etkinliklere getirirdik ve sık sık 'Formula 1 pilotu olmak istiyorsan elini kaldır' derdik. Ve temel olarak, tüm oda 'Kızsan Formula 1 pilotu olamazsın' derdi çünkü bu konuda bir temsilci görmediler, bu yüzden gerçekten bunun bir kural gibi bir şey olduğunu düşündüler." dedi.

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Peki yeterince insan motor sporlarının kurallarını biliyor mu ve hangi cinsiyetten olursa olsun herkesin yarışabileceğini biliyor mu?

Munnings, "Bence diğer şampiyonalar en üst seviyede daha fazla kadın sporcuyu tanıttıkça, bunun bir seçenek olduğu biraz daha bilinir hale geliyor. Son birkaç yılda kadın futbolu ve kadın rugby ile kadın sporu gerçekten yükseldi, motor sporlarının da benzer düşünmesi güzel olurdu. Sadece Formula 1 değil, bence Rallikros, Dünya Ralli Şampiyonası ve gerçekten var olan diğer tüm yarış serilerinde sayıca gridde hâlâ eşitsizlik var." diyor.

Munnings, motor sporlarında kariyer yapmayı düşünen genç kadınların ilham verici rol modeller görmesinin çok önemli olduğunu söylüyor ve padok çevresinde daha fazla kadın mekaniker, sürücü ve mühendis olarak çalışan olmasının algıyı "kesinlikle değiştirdiğine" inanıyor.

Extreme E'nin İletişim Başkanı Julia Wall-Clarke, kadınların önünde hâlâ bazı engeller olduğuna inanıyor ve en büyük engeller olarak 'erişim, istek ve bunu ulaşılabilir kılma'yı işaret ediyor. Wall-Clarke'a göre motor sporları hunisine daha fazla kadın çekmek için giriş engellerini acilen kaldırmaya ihtiyaç var.

>= More Than Equal girişiminin stratejik danışmanı ve Yönetim Kurulu üyesi Kate Beavan, "Şampiyonluk kazanan sürücüleri bulmak söz konusu olduğunda, sürücülerin samanlığında iğne arıyorsunuz. Kadın yeteneklerin aranacağı havuz, tüm havuzun %5'inden az olduğunda bu durum daha da zorlaşıyor." diye ekliyor.

Wall-Clarke, serilerin giriş maliyetlerini düşürmek gibi giriş engellerinin kaldırılması ve aynı zamanda mühendislik gibi motor sporlarında mevcut olan diğer fırsatların sergilemesi gerektiği konusunda hemfikir. Wall-Clarke da genç kızların, eşit bir dünya olabileceğine inanmaları için motor sporlarında stratejik konumlarda daha fazla kadın görmeleri gerektiğini söyleyerek Munnings'i destekliyor. Ona göre, "Görmek inanmaktır."

Wall-Clarke, "Pistte geleneksel bir hayran kitlemiz yok ancak yerel bağlantılarımız tarafından yönlendirilen yerel Girls on Track STEM gruplarına gidiyoruz, onları padoğa gelip turlamaya, sürücülerle tanışmaya davet ediyoruz. Bu içsel deneyimi elde etmek, sizinle birlikte yaşayan şeydir."

Catie Munnings, Genesys Andretti United Extreme E, Hedda Hosas, Extreme E, and Kevin Hansen, Veloce Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence sorumluluk herkesin elinde. Bence takım sahiplerinden pazarlama müdürlerine, FIA'dan kadın sürücülere ve erkek sürücülere kadar kesinlikle herkes onlara destek olmalı. Bence bunu değiştirmek hepimizin sorumluluğunda." diyor.

Her şeyin dışında, motor sporlarında kadınlara yönelik algı ve kalıplaşmış yargılarda medyanın oynadığı rol meselesi de var.

Motorsport Network Başkanı James Allen, padoklara daha fazla kadın gazeteci götürmekle beraber medyanın erkek üyelerini eğitmenin "uzun bir yol" olduğunu düşünüyor.

"More than Equal projesi, kanıta dayalı bir yaklaşım benimsemesi ve kadınları sporumuzun zirvesine ulaşmaktan alıkoyan engelleri yıkmaya çalışması ve bunu başarmak için finansal ve politik olarak müdahale etmesi açısından önemli bir girişim."

"Son birkaç yılda spora daha fazla kadın gazeteci ve içerik üreticinin dahil olduğunu gördük, bu çok hoş bir şey ancak bu konuda ve kadın sürücülerin karşılaştığı zorluklar konusunda, erkek gazetecileri ve içerik üreticilerini spor hakkında eğitmek açısından daha alınacak çok yol var." dedi.

Ancak sorumluları bir sıralamaya koyacak olsaydınız, değişime öncülük etmekten en çok kimi sorumlu tutardınız? Bu konuda ve daha fazlasında, More Than Equal'in Küresel Tutum Anketi'nde düşüncelerinizi dile getirerek söz sahibi olabilirsiniz.

3 Şubat'a kadar Motorsport.com'da yer alacak web tabanlı anket, dünyanın dört bir yanındaki katılımcılara 15 dilde sunuluyor ve türünün şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışması olarak öne çıkıyor.

Türkçeye çevrilmiş ankete https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com adresinden katılabilirsiniz.