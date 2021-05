Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian, F1'de yarışmayı hedefliyor

Miami'de doğup büyüyen 16 yaşındaki Sebastian, iki kez Indy 500'de kazanmış ve aynı zamanda Formula 1'de yedi yarış galibi alan Juan Pablo Montoya'nın oğlu. Çok genç yaşta yarışmaya başlayan Montoya'nın ilk hedefleri arasında Formula 1 yer almıyordu ancak bu düşüncelerinde bir değişiklik olmuş gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Montoya, "Dürüst olmak gerekirse, küçükken motokrosu seviyordum. O dönemde dayım, Kolombiya'da yarışıyordu ve KTM yetkililerinden birisiydi. Onu seviyordum ancak ardından 7 yaşındayken ilk karting yarışıma çıktım. O andan sonra karting hayatıma girdi. Bazıları beni 'Montoya'nın oğlu'' olarak görüyordu. Bu büyük bir olaydı." dedi.

Photo by: Prema Powerteam

Küçük Montoya, şu ana kadar birçok karting şampiyonasına katıldı. Florida Kış Turu'nun öne çıkan isimlerinden birisi olan Montoya, aynı zamanda Atlantik boyunca çok fazla seyahat gerektiren ve eğitimini etkileyen WSK Super Master Series ve CIK-FIA Karting Dünya Şampiyonası'na katıldı.

Montoya, "Geçen sene fena değildim çünkü COVID nedeniyle Avrupa'da kalabildim. Ancak karting için çok fazla uçuyordum, bu yüzden babam beni normal okuldan aldı internet üzerinden eğitime verdi. Yarışlar için bu çok daha kolaydı çünkü son okul senemde 100 gün kadar devamsızlık yaptım! Aslında okul hiç sorun olmadı. Çok çalışmam gerekti ancak oldukça iyiyim." dedi.

Geçen sene ilk tek koltuklu seri mücadelesine katılan Montoya, İtalya F4 Şampiyonası'nda Prema Powerteam ile yarışarak 11. oldu ve bazı ADAC F4 yarışlarına katıldı. Montoya'nın 2021 programı da çok benzer olacak.

Photo by: Cody Schindel

Montoya, Dürüst olmak gerekirse, sene sonunda oldukça mutluydum. Bazı yerlerde daha iyi olabilirdik. Ancak her zaman hızlıydım. Sadece çaylak olduğum için bazen küçük hatalarım oldu. Genel olarak oldukça iyiydim ve bu sene çok daha iyi olacak." dedi.

Montoya geçen seneki yarışlarında hiç podyuma çıkamasa da, çaylak takım arkadaşları Gabriele Mini, Dino Beganovic ve Gabriel Bortoleto ondan daha başarılı olmayı başardılar ve sezon içerisinde birincilik, üçüncülük ve beşincilik alabildiler. Onların hepsinin çaylak olması, genel olarak işleri kolaylaştırmadı.

Montoya, "İlk başta oldukça zordu çünkü hiçbirimizin ne yaptığımıza dair en ufak fikri yoktu. Her şey tahmin üzerindeydi... Sezon öncesi testlerde, attığımız en kötü tur, mümkün olan en kötü tur, en hızlı tur olabiliyordu. Ne zaman daha hızlı olmaya çalışsak, daha yavaş kalıyorduk ve bunun nedenini anlamıyorduk. 'Aman Tanrım, berbat bir tur. 3 sn yavaş kalmışımdır' dediğinizde en hızlı turu atabiliyordunuz. Ancak 'Süper bir turdu' dediğinizde, 3.5 sn yavaş kalabiliyordunuz."

Photo by: Sutton Images

"Bu açıdan özellikle sene boyunca çok zordu. Rekabetçiydik, mesela Bortoleto yağmurda hızlıydı, Mini hep istikrarlıydı. Bu açıdan onlardan öğrenmeye ve iyileşmeye çalışıyordum." dedi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Montoya'nın bu sezon için tek bir hedefi var, o da şampiyonluk. Montoya, "Geçen sene kaçırdığımız her şeyi, bu sene başaracağımızı düşünüyorum' Geçen sene yapamadığım her şeyi, bu sene yapacağım! Geçen sene performansım vardı. Sanırım İtalya'da 21, Almanya'da 6 yarışa çıktım. Her ikisinde de hızlı turlar attım. Fena değildik. Her zaman hızım vardı, sadece bazen sıralamalarda zorlandım. Çaylak deneyimsizliği vardı ancak bu sene çok daha iyi olmasını bekliyorum. Sezon öncesi testlerinde birkaç adım attık."

"Bu sene şampiyonluk için mücadele edeceğiz ancak aynı zamanda istikrarlı olmayı öğreneceğiz. Ancak evet, temel hedefim şampiyonluk olacak. Sadece kazanmak için yarışırsınız. Yarışlar ya da şampiyonluk kazanmak için yarışmıyorsanız, o zaman doğru sporda değilsiniz demektir." dedi.

Photo by: Cody Schindel

Gelecek planları açısından Montoya, artık birçok pilotla aynı hayale sahip. Montoya, "Her zaman Formula 1'de yarışmayı istedim. Hayatımda bir noktada IndyCar'da yarışmayı istemiştim çünkü orada yarışlar daha iyiydi ve Formula 1'de sadece birinci ve ikinci en iyi takım öne çıkıyordu."

"Evet, ana hedefim Formula 1'de yarışmak olabilir ancak yine de sadece Formula 1'de yarışmak isteyen türde bir pilot değilim. Le Mans, IndyCar gibi serilerde yarışma fırsatı bulursam, NASCAR ya da rallikros gibi farklı fırsatlar gelirse, değerlendirmek isterim. Yarıştığım, rekabetçi olabildiğim ve kazanabildiğim sürece, ister Formula 1, ister WEC olsun, hedefim her zaman kazanmak olacak." dedi.

Photo by: Cody Schindel

Bu süreçte Montoya, kendi simülatöründe F1 aracıyla yarışmaya, gelecek sezon için hazırlanmaya devam ediyor.

Motorsport Games'de de şampiyonluk mücadelesi veren Montoya, "Pistler oldukça benzer. Tek sorun, F1'in daha iyi olması. Daha güçlü ve daha fazla yere basma gücü var. Bu yüzden genelde F1 2020 oynadığımda, sürüşüm üzerinde çalışmak ve yarışmak istediğimde bunu F2 aracıyla yapmaya çalışıyorum çünkü onu sürmek daha zor. Ancak o eğlenceli bir araç."

"Bir keresinde Miami'de Motorsport.com'a gitmiştim. Orada bana NASCAR Heat 5 oyununu verdiler. Onu alır almaz aralıksız 8 saat oynadım. O gece pek uyumadım ancak çok eğlenceliydi! Bazen AIS simülatöründe babamla oynuyorum."

"Bir keresinde, Spa'da Sauber C9'la yarışıyorduk. Birisi, Blanchimont'ta hata yaptı, onu geçmeye çalıştım ve son şikanda, ilk virajda, Eau Rouge'dan sonra temas yaşadık. Onu geçmek için hava koridoruna girmeye çalıştım. Şikan için frenleme noktasına geldiğimizde, bana arkadan vurdu. O esnada kendimi tutmak, çok sakin kalmak zorundaydım. Onun kim olduğunu bulduğumda, çılgına döndüm. Ancak evet, onunla yarışıyoruz. Bazen beni hâlâ yenebiliyor!" dedi.

Photo by: Eric Gilbert