İyileşmeye devam eden Zanardi artık konuşabiliyor!

Eski F1 pilotu ve paralimpik sporcu Alex Zanardi, İtalya'nın Siena kentinde düzenlenen el bisikleti yarışında yokuş aşağı inerken bir kamyonla çarpışmış ve komaya girmişti.

Başına ciddi darbe alan İtalyan sürücü, helikopterle hastaneye kaldırılmış ve birkaç beyin ameliyatı geçirmişti.

54 yaşındaki sporcu ilk olarak Siena Üniversitesi'nde tedavi altına alındı. Ardından Como yakınlarındaki bir kliniğe nakledilen Zanardi'nin durumu ağırlaşınca Milano'da tekrar yoğun bakıma girdi. Fiziksel ve nörolojik olarak stabil bir duruma gelince de Padova'daki evinin yakınlarında bir kliniğe sevk edildi.

Doksanlı yıllarda Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımları adına F1'de yarışmış olan Zanardi'den müjdeli haber geldi. Zanardi sadece görme ve duyma yetilerini geri kazanmakla kalmadı; İtalyan sporcu aynı zamanda insanları tanıyabiliyor ve artık konuşabiliyor.

Bu süreçte Zanardi'yle yakından ilgilenen nöropsikolog Federica Alemanno, Corriere della Sera'ya “Konuşmaya başlaması inanılmaz bir duyguydu, kimse inanamadı. Kendisi oradaydı ve ailesiyle iletişim kurdu." dedi.

Noel'den hemen önce de aynı kurum tarafından Zanardi'nin bir elini sıkabildiği, başparmağını kaldırıp 'tamam' işareti yapabildiği ve başını eşi Daniela'ya doğru çevirebildiği açıklanmıştı.

Zanardi, 2001 yılında Lausitzring'deki bir CART şampiyonası yarışında korkunç bir kaza yapmış ve her iki bacağının da kesilmesi sonucu motor sporlarından büyük oranda kopmak zorunda kalmıştı.

O zamandan beri dört altın madalya kazanan ve 12 kere dünya şampiyonu olan Zanardi, bir paralimpik sporcu olarak önemli başarılara imza attı.

İçinde olduğumuz bu zor zamanlarda Zanardi'den gelen haberlerle iyice mutlu oluyor ve daha iyi gelişmeleri de sizlerle paylaşmayı umut ediyoruz.