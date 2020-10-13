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GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

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İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
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15 Kasım'da yapılacak 2020 Formula 1 Türkiye GP'si öncesi Intercity İstanbul Park'ta hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

9 yıl aradan sonra Formula 1'in tekrar ülkemize dönmesi ile birlikte hepimiz büyük heyecana kapıldık. Önce seyircili olarak yapılacağı açıklanan yarış için daha sonra pandemi nedeniyle seyircisiz yapılmasına karar verilmesi ile birlikte heyecanımız biraz azalsa da Türkiye GP'nin gerçekleşmesinin değerini gerçek motor sporları takipçileri çok iyi biliyor.

Bizler için, yarışımızı yerinde izleyemeyecek olsak bile Formula 1 Türkiye GP'sini konuşmak, yarış sonrası sohbetlere katılmak ve sosyal medyada bayrağımızı her ülkeden insanın paylaştığını görmek tarifi zor bir heyecan demek.

Geçtiğimiz haftalarda FIA Yarış Direktörü Michael Masi incelemeler yapmak üzere Intercity İstanbul Park'ı ziyarete gelmişti. Bu ziyaret sonrası pistte çalışmaların hızlandığını gözlemledik. Daha önce asfalt konusunda ne yapılacağı bilinmiyordu ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımlardan asfaltın tamamen yenilenmeye başlandığını öğrendik.

Bu bilgiyi sizlere daha önce Türkiye'nin ve Dünya'nın en çok bilinen ve ziyaret edilen motor sporları mecrası olarak vermek isterdik ancak maalesef biz de konuyu sosyal medyadan öğrenebildik :( Nedense 365 gün Formula 1 ve motor sporlarını yaşatan tek mecra ve Anadolu Ajansı'nın bile haber kaynağı olmamıza rağmen bu davranışı pistin ajansının ve kendilerinin çok yoğun olmalarına veriyoruz...

Buna rağmen kişisel ilişkilerimiz sayesinde pist yönetiminin her zaman bizlere bilgi aktardığını da belirtmem gerekiyor. Bu konuda kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

İstanbul Park, pist yenileme çalışmaları

İstanbul Park, pist yenileme çalışmaları

Fotoğraf: Intercity Istanbul Park

Asfalt konusuna geri dönelim...

Bildiğiniz üzere İstanbul Park pistini ünlü pist mimarı Herman Tilke tasarlamıştı. Bu isme birazdan döneceğim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın pistin asfaltlama işlerini üstlendiği bilgisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Zamanın kısa olması nedeniyle çalışmalara hemen başlandı ve pistten konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.

 

 

Peki asfaltlama nasıl yapılıyor?

Biraz önce Herman Tilke'den bahsetmiştik. Intercity İstanbul Park yönetimi özel olarak yapılması gereken bu işlem için Herman Tilke'nin ekibini İstanbul'a getirdi. Uzman ekip Ulaştırma Bakanlığı ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor. Pistin alaşımı için Türkiye genelinde bir kaç maden gezilmiş ve en uygun bileşenler tespit edilerek asfalt hazırlanmış. 5.3 km uzunluğundaki pistimizin asfaltının tamamı yenilenecek ve yeni teknolojilere göre ilk günkünden çok daha iyi şekilde kullanıma devam edilecek.

Eski asfaltın bir kısmı kazılıyor ve üstüne tamamen yeni alaşımdan elde edilen yeni bir katman dökülüyor. Asfaltlama işleminin 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Adil Karaismailoğlu, Vural Ak

Adil Karaismailoğlu, Vural Ak

Fotoğraf: Intercity Istanbul Park

Şimdi son günlerde yine medyada çıkan bir konuya değinmek istiyorum. Motorsport.com olarak her zaman bizim önceliğimiz spor oldu. Fakat her konuda olduğu gibi bazen konular spordan uzaklaşarak farklı yerlere gidebiliyor. Biz bu konulara karışmamaya özen gösteriyoruz ancak birazdan bahsedeceğim konuya kayıtsız kalmak istemedim.

Konu asfaltın yenilenmesinin neden kiracı olan Intercity İstanbul Park tarafından değil de Ulaştırma Bakanlığı tarafından karşılanıyor olması. Ben konuya şu açıdan bakıyorum. Bu pistin sahibi Intercity değil. Intercity pistin kiracısı. Şimdi bir evde kiracısınız ve evin mutfak dolapları çok eski. Bunu yenilemek kiracının mı, yoksa ev sahibinin mi işidir? Yani Intercity yarın öbür gün pistten çıkarsa asfaltı yanında mı götürecek? Intercity yönetimi zaten pistin bir çok yerinin bakımlarını, bir şekilde kullandığı için yıllardır irili ufaklı yapıyor. Sizce pistimiz yarışılamayacak kadar kötü durumda olsaydı Michael Masi burada yarış yapılabilmesi yönünde oldukça pozitif bir görüş ortaya atar mıydı?

Adil Karaismailoğlu, Vural Ak

Adil Karaismailoğlu, Vural Ak

Fotoğraf: Intercity Istanbul Park

Bu konu bana göre hiç konuşulmaması gereken bir husus. Bakanlığımız sağolsun taşın altına elini sokmuş ve İstanbul Park'ın asfaltını yenilemeye başlamış.

Asfalt dışında biletler, F1'e ödenen ödenmeyen para gibi bir çok konu var. Her şeyi bir kenara bırakın, 15 Kasım'da 2020 Türkiye GP'si YA PI LA CAK. Benim için gerisi sadece kulağımın yanında geçen hafif bir meltemden başka bir şey değil. Tamam gidip izleyebilseydik şahane olacaktı ama olmadı. Artık ne yapabiliriz ki?...

Son olarak sportif yönden federasyonumuz TOSFED, organizasyon ve diğer tüm işler için Intercity İstanbul Park'ın koordineli bir şekilde çalışarak ülkemiz adına ve gelecek yıllarda Formula 1'in ülkemize tekrar gelmesi açsından en iyisini yapacaklarına emin olarak yazımı tamamlamak istiyorum.

15 Kasım'da Motorsport.com sosyal medya ve canlı anlatım sayfasında görüşmek üzere :)

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , GENEL
Editör Cihangir Perperik

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