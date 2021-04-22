InsideEVs, Electric Days Digital 2021 tarihlerini açıkladı

Miami, 22 Nisan 2021 - 2021 Dünya Günü vesilesiyle ve 2021'in başlarında İtalya'da başarılı bir açılış etkinliğinin ardından Motorsport Network, İnternetin en güvenilir elektrikli araç haber kaynağı olan InsideEV's'in 20-21 Eylül 2021'de A.B.D.'de yapılacak Electric Days Digital etkinliğini duyuruyor.

İki günlük etkinlik tamamen sanal ve herkes için ücretsiz olacak. Etkinliğin amacı, A.B.D.'de yaklaşmakta olan elektrikli araç devrimini kutlamak, bilgilendirmek ve tanıtmak.

Electric Days Digital, iki gün boyunca makaleler, röportajlar, konuşmacılar, canlı yuvarlak masa toplantıları ve daha fazlasını içeren bir dizi dijital etkinlikten oluşur. Electric Days Digital'ın zamanlaması aynı zamanda 20 Eylül'deki Sıfır Emisyon Günü ile aynı zamana denk gelecek ve 25 Eylül'den 3 Ekim'e kadar sürecek National Drive Electric Week'in (NDEW) (Ulusal Elektrikli Sürüş Haftası) hemen öncesine denk gelecek. başlamasından hemen önce. NDEW'in uzun süredir partneri olan Plug-In America, aynı zamanda Electric Days Digital'in medya ortağı.

Bu dijital etkinliklerin çoğuna, elektrikli araçlar konusunda saygın uzmanlar olan InsideEV'in kendi editörleri ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında InsideEVs'in şu anki EV Cannonball Run rekoru sahibi Kyle Conner ve elektrikli araç şarjı ve altyapısı konusunda dünya çapında saygın bir gazeteci olan Tom Moloughney yer alıyor.

Bu dijital etkinliklerde, şu anda elektrikli araçlar satan otomobil üreticileriyle geleceğe yeşil ışık yakan CEO'lardan, geliştirme üzerinde çalışan mühendislere kadar temsilciler de yer alacak. Diğer alanlardan uzmanların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de Electric Days Digital etkinliklerine özel davetli olarak katılacak.

Electric Days Digital, www.electricdays.us ve www.insideevs.com adreslerinde bulunabilecek satın alma rehberleri sayesinde insanlara elektrikli araç sahipliğine giden yolda rehberlik eden değerli bir dijital araç olacak. Bu iki çevrimiçi platform, halkı elektrikli mobilite çözümleri hakkında netleştirmeyi ve bilgilendirmeyi, ayrıca mobilite ihtiyaçları için ideal otomobili belirlemeye yardımcı olmayı amaçlayan multimedya içeriğini barındıracak.

Son olarak, InsideEV's, ilk elektrikli araç anketinin bulgularını duyurmak için Electric Days Digital'ı kullanacak. Anket, en az ilgiye sahip kişilerden, ilkine aşık olduktan sonra ikinci elektrikli araçlarını satın almak isteyenlere kadar, EV hedefleyen insanların tamamını temsil eden binlerce katılımcının değerli verilerini içerecek. Anket soruları, endüstri analistleri ve satış uzmanlarından gelen girdilerle InsideEV's editörleri tarafından tasarlanmış olacak.

Electric Days Digital hakkında daha fazla bilgi, dijital etkinliklerin güzergahı kesinleştikçe, katılımcılar onaylandıkça ve ek sponsorlar ve ortaklar eklendikçe önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

Motorsport Network, Global Otomotiv Genel Yayın Yönetmeni John Neff şunları söyledi: "InsideEVs yıllardır elektrikli araçların gelişini müjdeliyor ve sonunda buradalar! Electric Days Digital, halkı elektrikli motorun geleceği ile tanıştırma ve sadece çevremiz için değil, hayatımız için de faydalarını gösterme yolumuzdur. Bir sonraki arabanız elektrikli bir araç olmacaksa Electric Days Digital size nedenini gösterecek ve hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır.

Motorsport Network Başkanı Filippo Salza şunları söyledi: "Elektrikli otomobil bir gerçek, ancak geçiş daha yeni başlıyor. Bunu insanlara açıklamalısınız çünkü yeni bir teknoloji kabul görülmeden önce anlaşılmalıdır. Bu süreci İtalya Elektrik Günleri ile başlattık ve bunu A.B.D. ve diğer küresel pazarlarda sürdürmeyi planlıyoruz.