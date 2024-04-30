İnsansız araçların yarıştığı A2RL serisi Yas Marina'da start aldı, peki neler yaşandı?

Adı Abu Dhabi Autonomous Racing League olan A2RL, insansız araçların yarıştığı bir seri. Serinin hazırlıkları aylar sürdü ve ilk yarış geçen hafta sonu Yas Marina'da gerçekleştirildi.

Dallara tarafından üretilen bu araçlar, Super Formula serisinde kullanılanla neredeyse aynı. Gayet güçlü bir motorları var, sekiz takım yer alıyor ve önemli bir para ödülü mevcut. Eksik olan tek şey ise sürücüler! Bunun yerine araçlar yapay zeka (AI) tarafından kontrol ediliyor.

Sekiz takımın araçları da aynı: Dallara şasisine, yaklaşık 550 beygir güç üreten 2 litrelik 4 silindirli bir turbo motor eklendi. Tork, 6 vitesli vites kutusuna entegre edilen bir şanzıman aracılığıyla tekerleklere iletiliyor. Frenler Brembo tarafından sağlanıyor ve tüm araçlarda Yokohama lastikleri var.

Ancak bu araçların kokpit donanımı çok özel: yedi video kamera, dört radar ve üç lidardan oluşan "duyular" sistemi aracılığıyla araç, etrafında olup bitenler hakkında bilgi alıyor, analiz ediyor ve bir saniyeden kısa bir süre içinde belirli kararlar veriyor. Elbette bu, söz konusu teknolojinin nasıl organize edildiğine dair yalnızca en genel bilgiler.

Araçlar arasındaki temel fark ise yazılım. Takımların becerilerini göstermesi gereken yer de tam olarak burası. Diğer yarış serilerinde olduğu gibi, bu mühendislerin önündeki görev oldukça net; araçları yarışı en hızlı şekilde tamamlamalı. Ancak bunu yapabilmek araçların özel şekilde geliştirilmesi gerekiyor.

İzle: A2RL 2024: Abu Dhabi

Sekiz A2RL takımından oluşan serinin katılımcıları şöyle: Fly Eagle (Çin ve BAE), Humda Lab (Macaristan), Code19 (ABD), Constructor (Almanya), Kinetiz (Singapur ve BAE), Polimove (İtalya), Unimore (İtalya) ve Münih Teknik Üniversitesi'nden (TUM) bir ekip. Ödül parası ise 2.25 milyon doları buluyor.

Tahmin edilebileceği gibi, serinin amacı sadece yapay zeka yeteneklerini ve bu alandaki başarıları göstermek değil, aynı zamanda yüksek yetenekli BT uzmanları yetiştirmek.

Ekipler Abu Dabi'ye indi ve yarıştan iki hafta önce antrenmanlara başladı. Olaylar da eksik olmadı: araçlardan birisi bariyerlere çarptı, bir diğerinde ise iki araç pistte çarpıştı.

Antrenman seansları sona erdiğinde, tüm ekipler sıralama turlarına katıldı, ancak yalnızca ilk dört ekibin Cumartesi günkü yarışa başlamasına izin verildi. Bunlar Polimove, Unimore, TUM ve Constructor oldu.

Şu anda WEC'de Lamborghini fabrika takımı için yarışan eski Rus Formula 1 pilotu Daniil Kvyat da hafta sonu pistteydi. Cumartesi günkü yarıştan önce, bir insan-yapay zeka yarışına katılmak üzere "normal" bir Super Formula aracının kokpitine oturdu.

Ancak, bu gerçek bir yarış değildi - daha çok bir gösteri sürüşü gibiydi. Elbette Kvyat, insansız aracı kolayca geçti ve ardından şu yorumu yaptı: "Bugün tarihi bir olaya tanklık ettik ve bunun içinde yer almak harika. Çok uzun zaman önce böyle bir şeyin mümkün olduğunu hayal etmek zordu."

"Ancak şimdi oldukça iyi bir iş çıkarıyorlar ve bu da gelecek için iyiye işaret."

Final yarışının formatı şu şekilde: iki formasyon turu, hareketli start ve ardından altı yarış turu. Ancak teknik arızlar nedeniyle turlardan üçünün güvenlik aracının arkasında geçilmesi gerekti. Sonuçta zafer TUM takımının oldu.

Serinin organizatörleri yılda en az bir yarış düzenleyeceklerine söz verdiler. Ödül havuzu da dört yıl boyunca devam edecek.

Bir dahaki sefere insansız yarış araçları piste çıktığında, yarışın çok daha sorunsuz geçmesini bekleyebiliriz.