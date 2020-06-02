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İngiltere, motor sporlarını 4 Temmuz'da tekrar başlatmayı planlıyor

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İngiltere, motor sporlarını 4 Temmuz'da tekrar başlatmayı planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 06:35

Motorsport UK, motor sporlarının İngiltere'de 4 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacağını açıkladı.

Motor Sporları Federasyonu, ülkedeki tüm motor sporları etkinliklerini 30 Haziran'a kadar askıya almıştı. Bugün açıklanan karara göre Temmuz ayından itibaren kademeli olarak yeniden başlatacaklar.

Motor sporlarının nasıl devam edebileceğine ilişkin ilk yönergeler bugün yayınlanırken, önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı açıklanacak.

Ancak federasyon, hakem ve çalışan sayısını sınırlamak için, 2019'un Temmuz ayına kıyasla %50 daha az etkinlik yapılmasına izin verecek.

Ayrıca Temmuz ayında hiçbir ulusal veya İngiltere şampiyonasının düzenleyemeyeceği ve tüm yarışların kapalı kapılar ardında yapılacağı duyuruldu.

Yönergelere uyulmasını sağlamak için her organizatörün bir COVID-19 görevlisi ataması gerekiyor.

Motorsport UK Başkanı David Richards, "Motorsport UK, Mart ayında motor sporlarını askıya alma konusunda hükümetle uyum içinde hareket ederken, herkesin önceliği bu korkunç hastalığın yayılmasını ve Ulusal Sağlık Sistemini korumaktı."

"Hükümet, kısıtlamaları azaltma planları yapıyor ve şimdi demeli olan yeniden başlangıç planımızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz."

"Pek çok sporun aksine İngiltere'deki motor sporlarının kendi içinde bir endüstrisi var. 10 binlerce çalışan var ve İngiltere ekonomisine milyarlarca dolar katkıda bulunuyorlar."

"Her zaman şartlar doğru olduğu takdirde sporu, işleri ve ekonomiyi devam ettirmek için motor sporlarına devam ettirme konusunda sorumlu bir karar alacağımızı söyledik."

"Planımız, hükümet tavsiyesine ve kısıtlamaların tamamen kaldırılmasına bağlı olarak motor sporlarının 4 Temmuz'dan itibaren yeniden başlaması olacak."

"Bu duyuruyu etkinlik organizatörlerinin, pistlerin, çalışanların, tedarikçilerin, gönüllü hakemlerin, yetkililerin ve katılımcıların uygun plan yapabilmeleri için zamana ihtiyaçları olacağı için şimdi yapıyoruz." dedi.

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Editör Stephen Lickorish

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