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GENEL / Son dakika

İngiltere tüm motor sporları aktivitelerini durdurdu

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İngiltere tüm motor sporları aktivitelerini durdurdu
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
19 Mar 2020 18:27

Coronavirüs pandemisi nedeniyle İngiltere'deki tüm motor sporları faaliyetleri Mayıs ayına kadar durduruldu.

İngiltere'deki motor sporları için sezon, bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak iki etkinlikle başlayacaktı. Ancak Motorsport UK, en azından Mart ve Nisan aylarındaki hiçbir etkinliğin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Motorsport UK, hükümetin sosyal tedbirler içeren ve zorunlu seyahat dışında çoğu şeyi yasakladığı son kararlarının ardından tüm etkinliklikleri askıya aldığını açıkladı.

Motorsport UK başkanı David Richards şunları söyledi: "Açıkçası zorlu zamanlardan geçiyoruz ve istisnai önlemler almamız gerekiyor."

"Motorsport UK'nın etkinlikleri geçici olarak askıya alma kararı, endüstride binlerce insan istihdam edildiği için alması kolay bir karar değil.

"Ancak üyelerimize, sahip olduğumuz topluluğa ve onların ailelerine karşı büyük bir sorumluluğumuz var."

"Durum son derece değişken ve önümüzdeki haftalardaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Motor sporları takvimini en uygun zamanda devam ettirebilmeyi umuyoruz."

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Editör Stephen Lickorish

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