IndyCar ve NASCAR gelecek sezondan itibaren S Sport'ta!
S Sport, gelecek sezon IndyCar ve NASCAR heyecanını S Sport Plus platformu üstünden izleyicilerle buluşturacak.
Son yıllarda Türkiye'de motor sporlarına artan ilginin, birçok serinin naklen yayınlanmasına olanak sağladığı söylenebilir.
2017 sezonundan bu yana Formula 1'in yayın haklarını elinde bulunduran ve bir süredir tüm antrenman seanslarını da canlı yayınla izleyicilere sunan S Sport, bunun yanı sıra MotoGP ve World Superbike gibi önemli motosiklet yarışlarının da haklarını elinde bulundurmakta.
Bu portföye bir diğer eklemede bulunan kanal, bugün Twitter hesabından yapılan bir açıklama ile gelecek sezondan itibaren ABD'nin önde gelen motor sporları serileri IndyCar ve NASCAR'ın S Sport Plus'tan naklen yayınlanacağını duyurdu.
Bu, dünyanın en önemli yarışlarından ve Triple Crown'ın üç ayağından birini oluşturan Indy500'ün de ilk defa Türkçe yayınlanması anlamına gelmekte.
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