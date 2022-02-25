INDYCAR ve Motorsport Network yeni bir iş birliğine imza attı

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St. Petersburg (25 Şubat, 2022) –INDYCAR ve Motorsport Network, bugün itibarı ile 2022 Global INDYCAR Taraftar Anketi'nin ilk adımlarını duyurdu. Ocak ayında başlatılan Global INDYCAR Taraftar Anketi, Motorsport Network'ün ev sahipliğinde, INDYCAR tarafından yürütüldü ve Nielsen Sports tarafından analiz edildi. Motorsport.com platformunda 11 dilde gerçekleştirilen ve 147 ülkedeki 53.000'den fazla katılımcıdan geri bildirim alan anketten oldukça ilginç sonuçlar çıktı.

ABD, ankete en çok katılım gösterenlerin ülkesi olarak %56 ile ilk sırayı aldı. Listede ayrıca ilk 5'e giren diğer ülkeler Fransa, İngiltere, Japonya ve Kanada olarak gözlemlendi. Ankette, 35 yaşın altındaki katılımcıların %37'si olarak ölçülürken, kadın katılımcıların sayısının ise %12.2 olarak ölçüldü. Bu, aynı zamanda Motorsport Network tarafından düzenlenen bir küresel yarış serisi anketinde ikinci en yüksek kadın katılımcı oranı demek.

Penske Entertainment Corporation Başkanı ve CEO'su Mark Miles konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Buna göre Miles, “INDYCAR tarihi ve hızlı bir şekilde büyüyor. Ürünümüz rekabetçi ve heyecan verici olarak görülüyor. Alanımıza yeni ve yetenekli sürücüleri çekmemizin yanında, bunu daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesi ile buluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bu da küresel izleyici kitlemizde harika bir büyüme sağlıyor. INDYCAR için önemli bir yıla girerken, Global INDYCAR Taraftar Anketi'nin sunduğu bu tabloyu görmek bizi oldukça cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Big Machine Music City Grand Prix. Photo by: IndyCar

Anketten yola çıkarak INDYCAR'ın en önemli 5 özelliğine de vurgu yapıldı. Bunlar arasında INDYCAR için "rekabetçi", "heyecan verici", "eğlenceli", "büyüyen" ve "tehlikeli" vurguları yapılırken, katılımcıların %80'inden fazlası ise INDYCAR'ı "rekabetçi" olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca kadın taraftarların %20'sinden fazlası INDYCAR'ın ekolojik minvalde daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyor.

Motorsport Network INDYCAR Küresel Taraftar Anketi'nden elde edilen bulgular, katılımcıların yarışları ağırlıklı olarak TV'de canlı olarak izlemek istediğini vurguluyor. Bu arada ankete katılanlara göre, E-spor'un, INDYCAR takipçileri için giderek daha fazla önem sarf ettiğini söyleyebiliriz ki katılımcıların neredeyse yarısı haftalık olarak oyun oynuyor. Öyle ki bu oran 16-24 yaşındakiler arasında %85, 25-34 yaşındakiler arasında ise %70 bandında izliyor.

Fans watch the Honda Indy 200 at Mid-Ohio. Photo by: IndyCar

Motorsport Network Başkanı James Allen da açıklamalarda bulundu. Allen, “Şimdiye kadarki en büyük Global INDYCAR Taraftar anketi üzerinde çalışmak büyüleyiciydi. Özellikle ABD'de daha büyük yaş gruplarında sıkı takipçileri olsa da, INDYCAR uluslararası alanda yeni, genç ve kadın taraftarlarıyla ilgili verileri yakından takip edecek. Sosyal medya sayesinde bu zengin içeriğe herkes kolayca ulaşabilir. Bilhassa E-spor, gelecekte önemli bir rol oynayacak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde trendlerin nasıl gelişeceğini görmek büyüleyici olacak.” dedi.

Bu arada koronavirüs pandemisine rağmen, yarışları canlı izlemek için hala büyük bir talep olduğu anlaşılıyor. Ankete katılanların %80'inden fazlası, bir yarışa canlı katılmak istediğini belirtirken, yaklaşık %50'si ise son 5 yıl içinde bir yarışa canlı olarak katıldığını belirtti. Canlı yarış katılımının önüne geçen en büyük faktörlerden biri ise, bilhassa Kuzey Amerika dışındaki takipçiler için yerel bir yarışa katılamamak olarak belirtiliyor.

Nielsen Sports ve Global Motorsports Kıdemli Başkan Yardımcısı Nigel Geach ise, "Formula 1 taraftar anketinin başarısının ardından, Motorsport Network ile başka bir küresel motor sporları anketine katılmak benim için bir zevkti." diyor. Geach, "Ortaklığımız yalnızca çeşitli motor sporları disiplinleri hakkında ilginç bilgiler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir serinin eski ve yeni taraftarların ilgisini çekecek şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilecek taraftar görüşleri de sunuyor. Geniş küresel motor sporları taraftar kitlemizden daha belirgin görüşleri ortaya çıkarmak adına Motorsport Network ile bir sonraki anketimizi gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Helio Castroneves during Indianapolis 500. Photo by: IndyCar

INDYCAR hayranları, pistlerin karışımından (sokak, yol ve oval) memnunlar ve bir sürücünün yeteneğinin en iyi testini sağladıklarına inanıyorlar ve ayrıca sporun doğru spor ve eğlence dengesini içeren 3 yıl öncesine göre daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar.

Bu arada katılımcılar gelecek için INDYCAR'dan aşağıdakileri de yapmasını istiyor:

Anahtar kategori alanlarında birden fazla tedarikçiye yer verilmesi - lastikler, şasi

Indy 500'ü çift puan etkinliği olarak korumak

Stewarding'i en aza indirmek ve sürücülerin yarışmasına izin vermek

Ekip işletim maliyetlerini yönetmek ve teknik yenilik yerine yakın rekabete öncelik vermek

En İyi Takımlar, Sürücüler ve Yarışlar

· Katılımcıların yaklaşık %80'i en az bir Takım ve Sürücüleri desteklemektedir.

· 24 yaşın altındaki genç hayranların tek bir sürücüyü takip etme olasılığı daha yüksektir.

· Güney ve Orta Amerika ile Asya-Pasifik'teki hayranların favori bir sürücüyü takip etme olasılığı iki kat daha fazla.

Penske Takımı genel olarak favori takım olarak seçildi. Onu Andretti Autosport izlerken, üçüncü takım ise Arrow McLaren SP oldu.

Romain Grosjean'a da bir parantez açmak lazım. Katılımcıların %32'si onu ilk üçe yerleştirirken, yine katılımcıların yaklaşık %12'si de onu en sevdikleri sürücü olarak derecelendirerek anketin en popüler INDYCAR sürücüsü olarak seçtiler. Pato O'Ward ise özellikle yüksek bir genç hayran oyu ile ikinci sırayı aldı ve kadın hayranlar tarafından da bir numara oyu aldı. Üçüncü Helio Castroneves olurken onu ise Scott Dixon izledi. Alexander Rossi ise genel sıralamada beşinci olarak seçilirken ABD'nin en üst sıradaki sürücüsü oldu.

En çok katılım sağlanan ilk 5 yarıştan da bahsedelim. Buna göre, Indianapolis 500 (%58,8), Indianapolis Road Course (%31,3), Mid Ohio (%19,0), Road America (%16,8) ve St. Petersburg (%15,0) katılım ile anketi tamamladı.