IndyCar ve Motorsport Network, Global Taraftar Anketi için bir araya geldi

Londra, 10 Ocak 2022: INDYCAR ve Motorsport Network, dünyanın dört bir yanındaki yarış tutkunlarının spora yönelik görüşlerini almayı amaçlayarak, Nielsen (NYSE: NLSN) ile birlikte 2022 Global INDYCAR Anketini başlattı. Anketin, Motorsport Network'ün 11 dilde faaliyet gösteren Motorsport.com web sitesinde, türünün en büyük NTT INDYCAR SERİSİ taraftar anketi olması bekleniyor.

INDYCAR pazarlama departmanı başkan yardımcısı SJ Luedtke, "Sporumuzun yerel ve uluslararası alandaki varlığı, rekabetçi doğası ve NTT INDYCAR SERİSİ'ni oluşturan cesur sporcuları sayesinde son yıllarda hızla gelişti."

"Global taraftar kitlemizi incelemek ve olağanüstü ve eğlenceli bir ürün sunmanın yolları hakkında bilgi toplamak için mükemmel bir zaman. Taraftarlarımızı, sporun büyümesindeki en büyük ortaklar olarak görüyoruz ve Motorsport Network ekibiyle ortaklaşa yürüttüğümüz bu önemli çalışmayla onlardan haber almayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Bu, INDYCAR ve NTT INDYCAR SERİSİ için yapılan ilk Global Taraftar anketidir. Ekim 2021'de F1 ile ortaklaşa F1 Global Taraftar Anketini gerçekleştiren Motorsport Network, bu alanda başı çekiyor.

INDYCAR anketi, taraftarların favori sürücülerini, takımlarını ve yarış pistlerini belirlemenin yanı sıra taraftarların izleme alışkanlıkları, canlı katılım ve medya tüketimi dahil olmak üzere çok çeşitli konularda görüşlerini toplamayı amaçlıyor. Anket, sporu geliştirmek için gelecekteki değişiklikler hakkındaki görüşleri ve çevre, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi yarış pistinin ötesindeki temel konulara ilişkin görüşleri de kapsıyor. Motorsport Games'in (NASDAQ: MSGM) şu anda bir INDYCAR video oyunu geliştirdiği göz önüne alındığında, taraftar katılımı ve oyunun ve eSpor'un büyümesi hakkında sorular da var. Bu video oyunu, yarış ve oyun tutkunları tarafından merakla beklenen ve 2023'te piyasaya sürülmesi beklenen bir yenilik.

Motorsport Network başkanı James Allen, "INDYCAR evrenine, bu evrenin nasıl genişleyeceğine, büyümeye devam edebileceğine ve izleyicileriyle nasıl bağlantı kurabileceğine dair bazı büyük iç görüler sağlayacak olan global NTT INDYCAR SERİSİ taraftarlarından haber almak için sabırsızlanıyoruz."

"Motorsport Network, bu alandaki endüstri lideri performansımızla motor sporları için önde gelen bir dijital platform olarak, global alandaki ilişkilerimiz ve INDYCAR kapsamımız dikkate alındığında, NTT INDYCAR SERİSİ taraftarlarına yönelik bu ankete öncülük etmek için ideal bir ortaktır. Ayrıca, platformlarımızdaki F1 takipçilerinin %29'unun INDYCAR'ı da takip ettiğini gösteren F1 Global Taraftar Anketi de elde ettiğimiz başarılardan biri.” dedi.

2022 Global INDYCAR Anketi, 16 yaşın üzerindeki herkese açık ve neredeyse üç hafta sürecek bu anket, 10 Ocak'ta başlayıp 29 Ocak'a kadar devam edecek. Anketten elde edilen önemli bulgular, NTT INDYCAR SERİSİ'nin açılış turunda, Şubat ayı sonlarında St. Petersburg, Florida'da açıklanacak.