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İkinci FIA Motor Sporları Oyunları’nın düzenleneceği yerler açıklandı

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İkinci FIA Motor Sporları Oyunları’nın düzenleneceği yerler açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Oca 2020 06:52

Fransa’nın Marsilya şehri ve Paul Ricard pisti, FIA Motor Sporları Oyunları’nın ikincisine ev sahipliği yapacak.

Marsilya, etkinliğe ev sahibi şehir olarak görev alacakken Paul Ricard da FIA Motor Sporları Konseyi’nin onayına tabi olarak yarışların yapılacağı yer olacak.

FIA ile SRO Motorsports Group tarafından düzenlenen FIA Motor Sporları Oyunları’nın ilki, Roma’nın ev sahipliğinde Vallelunga pistinde geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilmişti.

Motor Sporları Oyunları, Formula 4 ve TCR araçlarının da dahil olduğu altı farklı sınıf araçta, farklı ülkelerden sürücülerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

2019’daki etkinliğin kazananı Rusya olmuştu.

Bu seneki etkinlik de aynı altı yarış sınıfını ve FIA tarafından açıklanacak olan ek sınıfları içerecek. Etkinlik 23-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FIA başkanı Jean Todt, “Etkinliğin, ilk senesindeki başarısından sonra Paul Ricard’a taşınmasıyla beraber FIA Motor Sporları Oyunları konseptinin büyümeye devam etmesinden memnunum.”

“Bu, motor yarışlarına yönelik eşsiz yaklaşımın doğru olduğunu kanıtladığının ve geleceğin, FIA Motor Sporları Oyunları için parlak olduğunun net bir göstergesidir.”

“2020 etkinliğinin hem motor sporları taraftarlarını hem de uluslararası sporu genel olarak takdir edenleri bir araya getirmeye devam edeceğinden eminim. Aynı zamanda, vatanseverlik ruhunu gösteren ve etkinlikle daha çok ilgilenen daha fazla ulusal federasyon görmek istiyorum.”

“Standart seviyedeki disiplinleri dahil ederek gelecek nesiller için erişilebilir bir platform sunuyorlar. Bu, FIA için çok önemli bir şey. Fransa’da gerçekleşecek olan FIA Motor Sporları Oyunları’nı sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde konuştu.

SRO CEO’su Stephane Ratel ise, “FIA Motor Sporları Oyunları’nın ilki, tüm beklentileri aştı. Bundan dolayı bu yılki etkinliğin yerini ve tarihini onaylayabilmekten çok memnunum.”

“Marsilya, Fransa’nın harika bir bölgesinde yer alan görkemli bir şehir ve etkinlik için ideal bir sahne sağlayacağını biliyorum. Aynısı Paul Ricard için de geçerli, ki orası harika tesislerle birlikte birinci sınıf bir pist. Şimdi odağımız, 2020 FIA Motor Sporları Oyunları’nı ilk senesinden daha başarılı hale getirmek.”

“Mekanımızın belirlenmesi ve yeni araç sınıflarının açıklanacak olmasıyla birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Motor Sporları Oyunları, Motorsport.tv'den canlı olarak yayınlanacak.

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Editör Pablo Elizalde

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