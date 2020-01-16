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GENEL / Motorsport.com haberler

Heroes filmi Motorsport.tv'de yayınlandı

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16 Oca 2020 17:28

BAFTA and SUNDANCE ödüllü Manish Pandey'nin en yeni motor sporları filmi 16 Ocak 2020'den itibaren piyasaya çıkacak. Heroes, spora olan sevgilerini paylaşan ve başarılarını, başarısızlıklarını, kişisel sorunları ve hayatı tehdit eden kazaları hakkında kapsamlı şekilde konuşan dört yarış efsanesi hakkında bir film.

Londra, Britanya – 16 Ocak 2020 – Motorsport Network, 16 Ocak 2020'den itibaren Manish Pandey'in benzersiz motor sporları filmi olan "Heroes" un Motorsport.tv aracılığıyla yayına gireceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyor.

İki kez dünya şampiyonu olan Mika Hakkinen, 9 kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Tom Kristensen, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa ve Dünya Ralli Şampiyonası galibi kadın yarışçı Michele Mouton'un hayatlarını inceleyen Kahramanlar filmi, ödüllü Senna filminin yapımcısı ve yönetmeni Manish Pandey tarafından yönetildi. Film ilk Motorsport Network filmi olacak.

Kahramanlar filminde bu dört isim bir araya gelerek kendi önemli hikayelerini, motor sporları kariyerlerinin yükselişini birbirleriyle paylaştılar. Filmde ayrıca kartingden itibaren birçok seriden farklı görüntüler de yer alıyor.

Bu dört önemli ismin dışında filmde Michael Schumacher de yer alıyor. Dört isim Schumacher'le olan geçmişlerinden bahsediyor ve bu bölümlerin hazırlanmasında Schumacher'in uzun zamandır menajeri olan Sabine Kehm yardımcı oluyor.

Farklı serilerde yarışmış olmalarına rağmen, paylaştıkları hikayeler oldukça benzer: Dört tekere olan sevgileri artıyor, başarılar elde ediyorlar, sorunlar yaşıyorlar, kişisel sorunlar yaşıyorlar ve hepsi hayati tehlikeler atlatıyorlar.

Konuşmalarına, yarış arşivinden zengin görüntüler eşlik ediyor. 

Heroes filminde, daha önce ekranlara yansımayan görüntüler - Jerez 1997 (Hakkinen'in ilk galibiyeti), Interlagos 2008 (Massa'nın şampiyonluğu kaybedişi) ve Monza 2006 (Schumacher'in emeklilik kararını açıklaması) yer alıyor. 65 dakikalık arşiv görüntülerinin büyük çoğunluğu F1 kütüphanesinden özel izinle alındı.

Filmin son kahramanı ise kariyeri boyunca bir noktada bu dört isimle takım arkadaşı ya da rakip olan Michael Schumacher. 

Hakkinen, Schumacher'e karşı ilk olarak Macau'daki F3 yarışında yarıştı. Daha sonra ise 90'ların sonu ve 2000'lerin başında ikili arasında yaşanan mücadeleleri herkes hatırlıyor. Massa, 2006'da Schumacher'in takım arkadaşı olarak büyük bir adım attı ve onu "baba" olarak gördü.

Tom Kristensen, 1985'te Formula Nordic A karting sınıfında Hakkinen'i mağlup etmesinin ardından Formula 3'te Michael Schumacher ile aynı yarışlara çıktı. Bu iki isim, Michele Mouton tarafından organize edilen Şampiyonlar Yarışı organizasyonunda da birçok kez mücadele ettiler.

Film, Motorsport Network'ün OTT platformu Motorsport.tv'de gösterime girecek.

Motor Sport Network'ün Başkanı James Allen, “Heroes'a verilen tepki oldukça olum oldu. Mika, Felipe, Michele ve Tom'un başarıları, başarısızlıkları, kişisel sorunları ve hayatı tehdit eden kazalarla ilgili hikayelerini seyredebilirsiniz. Manish bir yazar ve yönetmen olarak özel bir şey yarattı ve filmimizi motor sporları ve motor sporları olmayan meraklılarla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Yönetmen Manish Pandey ise şunları ekledi: “Bir film yapımcısı olarak haliyle özel bir şey yapmayı hayal ediyorsunuz. Heroes özel bir şey ve diğer tüm belgesellerden çok farklı. Aynı zamanda, olabildiğince çok kişiye ulaşmak istiyorsunuz. Motorsport Network ile bu, her film yapımcısı için bir rüya."

Heroes'u 16 Ocak'ta veya sonrasında izlemek için Motorsport.tv'ye ayda 4,99 $ / 4,50 € / 3,99 £ 'dan abone olabilirsiniz.

Çeviri: İnci Beğen

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Le Mans , GENEL , WRC
Pilotlar Felipe Massa Şimdi al , Michèle Mouton , Mika Hakkinen , Tom Kristensen

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