Hastane yönetimi: "Zanardi'nin durumu 'ciddi' fakat stabil"

İtalya saatiyle bugün 10:00'da Siena'daki Santa Maria alle Scotte hastanesinden bir açıklama yayınlandı ve efsane sporcunun yaşamsal belirtilerinin stabil olduğuna yer verildi.

Tam açıklamada şunlar yer aldı “Siena eyaletinde meydana gelen bir trafik kazası sonrasında 19 Haziran günü saat 18:00'de çok ciddi şartlarla Santa Maria alle Scotte polikliniğine getirilen sporcu Alex Zanardi, 19 Haziran akşamı hassas bir nöroşirurji operasyonu geçirdi ve daha sonra yoğun bakıma aktarıldı. Hemodinamik ve metabolik parametreleri stabildir."

"Entübe olmuş durumda ve nörolojik durumu ciddi olarak kalırken, yapay solunum cihazıyla destekleniyor."

Zanardi, Cuma günü hastanede nöroşirürji şefi Dr. Giuseppe Oliveri tarafından üç saatlik nöroşirurji ve maxillofacial (çene ve yüz ile ilgili) ameliyatı oldu.