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GENEL / Son dakika

Beyin ameliyatı geçiren Zanardi'nin durumu kritik

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Beyin ameliyatı geçiren Zanardi'nin durumu kritik
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Haz 2020 19:18

Alex Zanardi, cuma günü geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ve kafa travması nedeniyle ameliyat ediliyor.

Alex Zanardi, Paralimpik oyunlarında kullandığı el bisikleti ile bir tırla çarpıştı ve sonrasında helikopterle Siena'daki Santa Maria alle Scote Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtalya saatiyle 19: 45'te hastane tarafından yayınlanan bir bültende şunları söyledi: “Alex Zanardi, Santa Maria alle Scotte'de çok ciddi koşullarda hastaneye getirildi."

“Siena ilinde trafik kazası geçirdi. Zanardi, Pegaso helikopteriyle nakledildi ve helikopter, saat 18.00'de Siena'daki hastaneye indi."

“Acil servis uzmanları tarafından hemen halledildi, özel odaya alındı ve ağır kafa travması nedeniyle durumu çok ciddi ve şu anda hassas bir beyin ameliyatı geçiriyor."

Kaza, Pienza ve San Quirico d'Orcia arasındaki dolambaçlı SP146 yolunda meydana geldi. Tanıkların anlattıklarına göre, Zanardi'nin kontrolü kaybetti, devrildi ve yaklaşan tırın şeridine doğru savruldu.

Kaza ağaçlık bir bölgede meydana geldiği için helikopter zemine inemedi ve Zanardi, helikopterin inebileceği bir alana transfer edilmek zorunda kaldı.

İtalyan Le Repubblica gazetesi, İtalyan ekibin koçu Mario Valentini'nin tır şoförünün kazayı engellemeye çalıştığını ancak bunu başaramadığı sözlerine yer verdi.

Valentini, "Kaza, rampa aşağı düz bir şekilde inen yolun hafif virajlı kısmına gelmeden gerçekleşti. Alex bu bölgede hafif bir şekilde diğer şeride taştı. Tır şoförü kaçmaya çalıştı ancak kazayı engelleyemedi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar , GENEL
Pilotlar Alex Zanardi
Editör Adam Cooper

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