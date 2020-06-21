Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu

Mayıs ayının sonunda, silahsız bir Afro-Amerikalı olan George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesi sonrasında dünya çapında yapılan ırkçılık karşıtı protestolar ile beraber Lewis Hamilton da Black Lives Matter hareketine destek veren isimlerden biri olmuştu.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton, F1 Dünya Şampiyonası tarihindeki tek siyahi sürücü ve beyazların domine ettiği F1 endüstrisini, yakın zamanlardaki olaylara "sessiz kaldıkları" gerekçesiyle suçladı.

The Sunday Times'a yazdığı yazıda Britanyalı pilot, son zamanda yaptığı açıklamalar hakkında şunları belirtti: "Saygı duyduğum insanların, bu konu hakkında bir şey söylememeyi tercih ettiğini gördüm ve bu benim kalbimi kırdı. Tam da bu yüzden benim konuşmam gerekiyordu."

Mercedes sürücüsü, motor sporlarında ırkçılık ile ilgili yaşadığı tecrübelerini anlattı - "çocukların karting günlerinde bana bir şeyler fırlatmasından, 2007'de pek çok insanın siyah yüz ile benimle dalga geçmesi" - ve kendisi ırkçılık ile karşılaştığında, kimsenin onun hakkını savunmayacağı fikrine alıştığını, çünkü kimsenin onun yaşadıklarını yaşamadığının farkında olduğunu söyledi.

Beyazlar tarafından domine edilen motor sporları endüstrisindeki çeşitliliği artırmak amacıyla Hamilton, Royal Academy of Engineering ile yeni bir araştırma partnerliğine atılarak "Hamilton Komisyonu" kurulduğunu açıkladı.

Hamilton Komisyonu, "Siyahi geçmişe sahip olan ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) derslerine ilgili olan gençlerin, motor sporlarını keşfetmesi için bir araç olarak kullanılması ve kendi takımlarında veya diğer mühendislik sektörlerinde iş bulmasına" yardımcı olacak.

Hamilton şu şekilde devam etti: "Rol model azlığı ve okullardaki kariyer servislerinin de dahil olduğu alanları kapsayıp, siyahi gençlerin STEM derslerine olan bağlılığını artırma şansı getirirken, daha çeşitli geçmişe sahip olan insanların yarış endüstrisine katılmasındaki bariyerleri ortadan kaldırmaya ve siyah kökenli mezunların, mühendislik işlerine girememesindeki problemleri çözmek üzerinde çalışacak."

"Bu ise araştırmanın emsallerine uygun tarafı olmayacak. Bu sorunlarla her gün yüzleşen gençleri ve mezunları dinlemek istiyoruz ve siyahi komüniteler ile beraber çalışan ekstra ortaklar ile, bunu ilk elden deneyimleme konusunda görüşme halindeyiz. Buna ek olarak politika ve iş dünyasında bulunan ve bu araştırma önerilerini desteklemeye hazır olan liderleri de buraya getirmek istiyoruz."

"Göstermelik ve tatsız olan jestlerin zamanı artık sona erdi. Umuyorum ki Hamilton Komisyonu, gerçek, somut ve görülebilir değişiklikler yapacak. 20 sene sonrasına baktığımda sporun, Stevenage'da bulunan utangaç, orta sınıf aileden gelen bir siyahi çocuğa çok fazla fırsat tanımış olduğunu ve bulunduğumuz dünya kadar çeşitli, karışık ve çok kültürlü bir hale geldini görmek istiyorum.