Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
Sanal Le Mans 24 Saat
13 Haz
-
14 Haz
Etkinlik Bitti
R
eSpor
eNASCAR Heat Pro League: Iowa
17 Haz
-
17 Haz
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XV: Singapur
18 Haz
-
18 Haz
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund XVI: Rusya
25 Haz
-
25 Haz
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
-
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
13 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
94 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Postponed
R
World Superbike
Jerez
31 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Berlin ePrix I
05 Ağu
-
05 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu

paylaşım
yorumlar
Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
21 Haz 2020 13:30

Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, motor sporlarındaki çeşitliliği geliştirmek için ve "gerçek, somut ve ölçülebilir bir değişiklik" yaratmak için yeni bir araştırma ortaklığı kurdu.

Mayıs ayının sonunda, silahsız bir Afro-Amerikalı olan George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesi sonrasında dünya çapında yapılan ırkçılık karşıtı protestolar ile beraber Lewis Hamilton da Black Lives Matter hareketine destek veren isimlerden biri olmuştu.

Altı kez dünya şampiyonu Hamilton, F1 Dünya Şampiyonası tarihindeki tek siyahi sürücü ve beyazların domine ettiği F1 endüstrisini, yakın zamanlardaki olaylara "sessiz kaldıkları" gerekçesiyle suçladı.

The Sunday Times'a yazdığı yazıda Britanyalı pilot, son zamanda yaptığı açıklamalar hakkında şunları belirtti: "Saygı duyduğum insanların, bu konu hakkında bir şey söylememeyi tercih ettiğini gördüm ve bu benim kalbimi kırdı. Tam da bu yüzden benim konuşmam gerekiyordu."

Mercedes sürücüsü, motor sporlarında ırkçılık ile ilgili yaşadığı tecrübelerini anlattı - "çocukların karting günlerinde bana bir şeyler fırlatmasından, 2007'de pek çok insanın siyah yüz ile benimle dalga geçmesi" - ve kendisi ırkçılık ile karşılaştığında, kimsenin onun hakkını savunmayacağı fikrine alıştığını, çünkü kimsenin onun yaşadıklarını yaşamadığının farkında olduğunu söyledi.

Beyazlar tarafından domine edilen motor sporları endüstrisindeki çeşitliliği artırmak amacıyla Hamilton, Royal Academy of Engineering ile yeni bir araştırma partnerliğine atılarak "Hamilton Komisyonu" kurulduğunu açıkladı.

Hamilton Komisyonu, "Siyahi geçmişe sahip olan ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) derslerine ilgili olan gençlerin, motor sporlarını keşfetmesi için bir araç olarak kullanılması ve kendi takımlarında veya diğer mühendislik sektörlerinde iş bulmasına" yardımcı olacak.

Hamilton şu şekilde devam etti: "Rol model azlığı ve okullardaki kariyer servislerinin de dahil olduğu alanları kapsayıp, siyahi gençlerin STEM derslerine olan bağlılığını artırma şansı getirirken, daha çeşitli geçmişe sahip olan insanların yarış endüstrisine katılmasındaki bariyerleri ortadan kaldırmaya ve siyah kökenli mezunların, mühendislik işlerine girememesindeki problemleri çözmek üzerinde çalışacak."

"Bu ise araştırmanın emsallerine uygun tarafı olmayacak. Bu sorunlarla her gün yüzleşen gençleri ve mezunları dinlemek istiyoruz ve siyahi komüniteler ile beraber çalışan ekstra ortaklar ile, bunu ilk elden deneyimleme konusunda görüşme halindeyiz. Buna ek olarak politika ve iş dünyasında bulunan ve bu araştırma önerilerini desteklemeye hazır olan liderleri de buraya getirmek istiyoruz."

"Göstermelik ve tatsız olan jestlerin zamanı artık sona erdi. Umuyorum ki Hamilton Komisyonu, gerçek, somut ve görülebilir değişiklikler yapacak. 20 sene sonrasına baktığımda sporun, Stevenage'da bulunan utangaç, orta sınıf aileden gelen bir siyahi çocuğa çok fazla fırsat tanımış olduğunu ve bulunduğumuz dünya kadar çeşitli, karışık ve çok kültürlü bir hale geldini görmek istiyorum.

Sonraki haber
Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir

Önceki haber

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , GENEL
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Newey: "En çok gurur duyduğum araç RB5'"

2s
2
GENEL

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu

51dk
3
Formula 1

"Leclerc, Ferrari'nin yeni Schumacher'i olabilir"

4
Formula 1

RTL, Formula 1'le olan anlaşmasını uzatmayacak!

1s
5
Formula 1

Kvyat: "Geçmişte rahatsız olduğum şeyler artık beni rahatsız etmiyor"

3s

Son Videolar

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton 00:55
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michèle Mouton

#ThinkingForward David Richards röportajı 25:14
GENEL

#ThinkingForward David Richards röportajı

Heroes: Başlangıçlar 03:18
GENEL

Heroes: Başlangıçlar

Heroes: Felipe Massa'nın kazası 01:41
GENEL

Heroes: Felipe Massa'nın kazası

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen 01:25
GENEL

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen

Son Haberler

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu
Genl

Hamilton, yarış dünyasındaki çeşitliliği artırmak için yeni bir komisyon kurdu

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir
Genl

Yapay komada tutulan Zanardi, gözlerini kaybedebilir

Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"
Genl

Doktoru: "Zanardi'nin iyileşip iyileşmeyeceğini zaman gösterecek"

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti
eSpr

Sanal Le Mans 24 Saat'i TV ve dijital platformlarda 63 milyon kişi seyretti

Hastane yönetimi: "Zanardi'nin durumu 'ciddi' fakat stabil"
Genl

Hastane yönetimi: "Zanardi'nin durumu 'ciddi' fakat stabil"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.