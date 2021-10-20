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Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Mika Hakkinen, 2022 yılında düzenlenecek Şampiyonlar Yarışı'na katılacak.

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Bir sonraki Şampiyonlar Yarışı'nın 5-6 Şubat tarihleri arasında İsveç'te yapılması planlanıyor ve organizasyona yönelik oldukça büyük bir hazırlık var.

Yarışa katılacak isimler her geçen hafta belli olmaya devam ediyor ve son olarak etkinliğe Valtteri Bottas'ın katılacağı duyurulmuştu.

Bu kez ise 1998 ve 1999 dünya şampiyonu Mika Hakkinen'in etkinlikte yer alacağı açıklandı.

İsveç'teki buzlu şartlarda gerçekleştirilecek olan etkinlikte Hakkinen, "Şampiyonlar Şampiyonu" olmaya çalışacak ve aynı zamanda Uluslar Kupası'nda Bottas'la beraber Finlandiya'yı temsil edecek.

Hakkinen, "Yarışlara geri dönüp, Şampiyonlar Yarışı'na katılacağım için gerçekten çok mutluyum. Bu yarışlar Formula 1'den çok farklı fakat ben rekabeti seviyorum."

"Ek olarak bir aracı buzda ve karda kullanmak muhteşem bir şey. Şampiyonlar Yarışı'ndan önce, Kuzey Finlandiya'da bulunan evimin yakınlarında antrenman yapmayı planlıyorum."

"Finlandiya Takımı'nı Valtteri Bottas ile temsil etmek benim için onur verici. Şampiyonluğu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bizi desteklemeye gelen çok sayıda Finlandiyalı taraftar olur." dedi.

Bottas ise Hakkinen'le takım arkadaşı olacağı olacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Bottas, "Mika ve ben iki iyi arkadaşız. Bu yüzden Uluslar Kupası'nda takım arkadaşım olacağı için çok mutluyum. Fakat bireysel klasmanda birbirimizin önüne geçmeye çalışacağız."

"Kim kazanırsa kazansın, taraftarlar için güzel bir gösteri olacak." dedi.

Bottas son olarak, 2019 Suzuka 10 Saat'te GT3 araçlarından biriyle mücadele etmişti.

Mika Hakkinen, McLaren MP4-13, F1 Efsanleri 30. yıl etkinliğinde

Mika Hakkinen, McLaren MP4-13, F1 Efsanleri 30. yıl etkinliğinde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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