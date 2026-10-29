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GT Grand Finals İstanbul 2027'ye ertelendi

6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan GT Grand Finals mücadelesi, lojistik aksaklıklar sebebiyle 2027'ye ertelendi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 29 Eki 2026 18:31

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GT Grand Finals İstanbul yarışının promotörü Driving Force Events, uluslararası GT şampiyonalarının takvimlerinde yaşanan değişiklikler ve lojistik sorunlar nedeniyle organizasyonu 2027 yılına erteleme kararı aldı.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasına ve yeterli katılımın kesinleşmesine rağmen, özellikle lojistik sorunlar nedeniyle İtalya GT Şampiyonası’nda yarışan takımların katılamayacak olması üzerine, organizasyonun daha geniş katılımla 2027 yılında düzenlenmesine karar verildi. Yeni yarış tarihi ilkbahar aylarında açıklanacak.

2026 AVIS Türkiye Pist Şampiyonası’nın final yarışları ise planlandığı gibi 7-8 Kasım tarihlerinde TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenecek.

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