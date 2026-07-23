GT Grand Finals heyecanı Kasım’da İstanbul Park’ta

Gulf 12 Saat yarışlarının organizatörü Driving Force Events, Avrupa spor otomobil sezonunun kapanışı niteliğindeki yeni sprint etkinliği "GT Grand Finals”ın 6-8 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu.

Hermann Tilke imzalı ikonik pist; geçmişte 9 Formula 1 yarışına, FIA GT Şampiyonası’na, Le Mans Serisi’ne ve DTM’ye ev sahipliği yapmıştı.

Istanbul Park, Türkiye Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Orta Doğu'da devam eden gerilimler nedeniyle Ocak 2027’deki Gulf 12 Saat yarışını iptal eden organizatörler, bu yeni formatı takımların operasyonel süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetleri en aza indirmek üzere tasarladı.

Üç gün sürecek organizasyonun yarış takvimiyse şu şekilde belirlendi:

6 Kasım Cuma: Serbest antrenman turları.

Serbest antrenman turları. 7 Kasım Cumartesi: Ek antrenman seansları.

Ek antrenman seansları. 8 Kasım Pazar: Her biri yaklaşık bir saat sürecek 3 ana yarış

Maliyetleri düşürmek adına yarışlarda benzin ikmali veya zorunlu lastik değişimi uygulanmayacak.

Gerekli testlerden başarıyla geçen tüm GT araçlarına açık olacak organizasyonda ana kategoriyi FIA GT3 oluşturacak. Takımlar; kendi sportif tercihlerine göre her bir araç için tek, iki veya üç pilotla katılım sağlayabilecek.

Katılım şartları da geleneksel uluslararası şampiyonalara kıyasla oldukça esnetildi. FIA üyesi herhangi bir ulusal otomobil sporları federasyonundan (ASN) ulusal veya uluslararası lisans almış tüm pilotlar yarışa katılabilecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada; "TOSFED İstanbul Park’taki yeni bir uluslararası yarışın müjdesini vermek istiyoruz. Pistimizi, bölgemizdeki otomobil sporlarının uluslararası cazibe merkezi yaparak, ülkemizin tanıtımı ve spor turizmine katkı yapmak hedefiyle yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sayesinde, tesisteki organizasyonlarımızın sayısı gittikçe artıyor. Bu bağlamda, yaklaşık 20 sene sonra yeniden üst düzey GT otomobillerinin heyecanını yaşamak isteyen herkesi, şimdiden TOSFED İstanbul Park'a davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımlara Lojistik ve Gümrük Desteği

Organizatörler, Avrupa'dan gelecek takımların lojistik süreçlerini kolaylaştırmak adına Fransa veya İtalya’dan tır sevkıyatı için üç günlük feribot hizmeti sunacak. Gümrük işlemleri ve yerel lojistik süreçleriyse Formula 1 ve WRC tecrübesine sahip deneyimli bir şirket tarafından yürütülecek.