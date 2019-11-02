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GENEL / FIA Motorsport Games / Sıralama turları raporu

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

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GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 10:25

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta Türkiye adına mücadele eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, sıralama turların ikinci ve 16. sıralarda yer aldılar.

Sıralama turları iki bölüm halinde gerçekleştirildi ve Japonya, ıslak zeminde gerçekleştiren ilk bölümü 1:38.443'le ilk sırada tamamladı.

Temsilcimiz Salih Yoluç, Türkiye adına seansa katılan isimdi ve trafiğe rağmen 1.397 saniye geride ikinci oldu.

Rusya üçüncü olurken, Portekiz dördüncü, Almanya beşinci, Amerika altıncı ve Danimarka yedinci oldu.

 

İkinci bölümde ise Japonya ve Fransa 1:32.898 yaptılar. Japonya aynı dereceyi yapmasına rağmen Fransa'nın önünde yer aldı. İsviçre üçüncü olurken, Avustralya dördüncü ve Rusya beşinci oldu.

Türkiye'de Ayhancan Güven direksiyona geçti ancak temsilcimiz, kuruyan pistte birkaç kez pist dışına taşınca istediği turu atamadı.

 

Böylelikle Türkiye bugün 16:45'te yapılacak 1. yarışa ikinci, yarın 11:30'da yapılacak ikinci yarışa ise 16. başlayacak. 

Ayhancan Güven, Salih Yoluç, Türkiye Takımı, Aston Martin Vantage

Ayhancan Güven, Salih Yoluç, Türkiye Takımı, Aston Martin Vantage

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Bu Haber Hakkında

Seri GT , GENEL
Etkinlik FIA Motorsport Games
Pilotlar Salih Yoluç , Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

GENEL Sıradaki seans

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