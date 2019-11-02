GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

Sıralama turları iki bölüm halinde gerçekleştirildi ve Japonya, ıslak zeminde gerçekleştiren ilk bölümü 1:38.443'le ilk sırada tamamladı.

Temsilcimiz Salih Yoluç, Türkiye adına seansa katılan isimdi ve trafiğe rağmen 1.397 saniye geride ikinci oldu.

Rusya üçüncü olurken, Portekiz dördüncü, Almanya beşinci, Amerika altıncı ve Danimarka yedinci oldu.

İkinci bölümde ise Japonya ve Fransa 1:32.898 yaptılar. Japonya aynı dereceyi yapmasına rağmen Fransa'nın önünde yer aldı. İsviçre üçüncü olurken, Avustralya dördüncü ve Rusya beşinci oldu.

Türkiye'de Ayhancan Güven direksiyona geçti ancak temsilcimiz, kuruyan pistte birkaç kez pist dışına taşınca istediği turu atamadı.

Böylelikle Türkiye bugün 16:45'te yapılacak 1. yarışa ikinci, yarın 11:30'da yapılacak ikinci yarışa ise 16. başlayacak.