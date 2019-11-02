GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

Vallelunga'daki ilk yarışta Japonya iyi bir startla yerini korumayı başarırken, Salih Yoluç ülkemiz adına başlangıçta piste çıkan isimdi.

Yarışa ikinci başlayan Salih, ilk bölümü genel olarak ikinci ve üçüncü sıralarda götürdü. Yağmurun gelmesiyle birlikte Japonya gerilerken, bir noktada kırmızı bayrakla yarış durduruldu.

Kırmızı bayrak bölümüne Rusya birinci girerken, Türkiye ikinciydi. Ekibimiz kumar oynadı ve yarışa yağmur lastikleriyle döndü. Ancak pist kurumaya başladı ve kuru zemin lastiklerini takan ülkeler bundan faydalandı.

Ayhancan Güven, kırmızı bayraktan sonra piste çıkan isimdi ancak pist kuruyunca geriye düşmekten kurtulamadı.

Heyecan verici zafer mücadelesini Almanya kazanırken, Türkiye bir tur geride 13. oldu.

Öte yandan podyumu Danimarka ve Belçika tamamladı. Rusya da tıpkı Türkiye gibi yağmur lastikleriyle piste dönünce gerilemekten kurtulamadı ve 12. oldu.