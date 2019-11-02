Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
24 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
GENEL / FIA Motorsport Games / Yarış raporu

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

paylaşım
yorumlar
GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 15:14

Türkiye'nin de mücadele ettiği FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup'ta ilk yarışın galibi Almanya oldu.

Vallelunga'daki ilk yarışta Japonya iyi bir startla yerini korumayı başarırken, Salih Yoluç ülkemiz adına başlangıçta piste çıkan isimdi.

Yarışa ikinci başlayan Salih, ilk bölümü genel olarak ikinci ve üçüncü sıralarda götürdü. Yağmurun gelmesiyle birlikte Japonya gerilerken, bir noktada kırmızı bayrakla yarış durduruldu.

Kırmızı bayrak bölümüne Rusya birinci girerken, Türkiye ikinciydi. Ekibimiz kumar oynadı ve yarışa yağmur lastikleriyle döndü. Ancak pist kurumaya başladı ve kuru zemin lastiklerini takan ülkeler bundan faydalandı.

Ayhancan Güven, kırmızı bayraktan sonra piste çıkan isimdi ancak pist kuruyunca geriye düşmekten kurtulamadı.

Heyecan verici zafer mücadelesini Almanya kazanırken, Türkiye bir tur geride 13. oldu.

Öte yandan podyumu Danimarka ve Belçika tamamladı. Rusya da tıpkı Türkiye gibi yağmur lastikleriyle piste dönünce gerilemekten kurtulamadı ve 12. oldu.

 

Sonraki haber
GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

Önceki haber

GT Cup sıralama turları: Salih 2. Ayhancan 16. Oldu

Sonraki haber

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GT , GENEL
Etkinlik FIA Motorsport Games
Pilotlar Salih Yoluç , Ayhancan Güven
Editör Kemal Şengül

GENEL Sıradaki seans

FIA Motorsport Games

FIA Motorsport Games

1 Kas - 3 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

4
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu 09:22
GENEL

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu

Heroes film fragmanı 02:31
GENEL

Heroes film fragmanı

Motorsport.com Polonya 00:35
GENEL

Motorsport.com Polonya

Motorsport Network, FIA'nın resmi veritabanı ortağı oldu 01:38
GENEL

Motorsport Network, FIA'nın resmi veritabanı ortağı oldu

Volkswagen ID. R, Nordschleife'daki ilk testini tamamladı 02:48
GENEL

Volkswagen ID. R, Nordschleife'daki ilk testini tamamladı

Son Haberler

Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü
Misc

Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü

15-17 Kasım Yarış Programı
Misc

15-17 Kasım Yarış Programı

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu
Misc

FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu
Misc

GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu
Misc

GT Cup: İlk yarışı Almanya kazandı, Türkiye 13. oldu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.