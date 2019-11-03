GT Cup: İkinci yarışta zafer Japonya'nın, Türkiye 16. oldu

Başlangıçta yoğun yağmur vardı ve bu yüzden yarış güvenlik aracı arkasında başladı.

Türkiye'de Ayhancan Güven direksiyona geçen isimdi ve güvenlik aracı arkasında geçen 15 dakikadan sonra yarış durduruldu.

Sonrasında yarım saat üzerinden tekrar başladı ve yarış yarım saat sürdü.

Kırmızı bayrak sonrası direksiyona geçen Salih Yoluç, başlangıçta üç sıra kazansa da sonrasında gerilemekten kurtulamadı ve yarışı 16. bitirdi.

Öte yandan Japonya, pole pozisyonundan başladığı yarışta rahat bir zafer elde etti.

Ana yarış bugün TSİ 17:15'te yapılacak ve TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.