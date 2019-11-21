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GENEL / Özel Haber

Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü

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Giorgio Piola, SHIFT Koleksiyonu’nu Kickstarter’da piyasaya sürdü
21 Kas 2019 17:00

Teknik çizim uzmanı Giorgio Piola tarafından tasarlanan ve Formula 1’den ilham alınan bu saat, sadece 315 Dolar’a sizin olabilir.

Formula 1’in üst düzey teknik ressamı Giorgio Piola, taraftarların direkt olarak ulaşabileceği bu ekonomik ve özel hediyelerle dolu yeni saat koleksiyonunu, yeni bir Kickstarter kampanyasıyla duyurdu.

Tarihte, herkesten daha fazla yarışa gitmiş olan Piola, en yeni SHIFT koleksiyonunu sınırlı bir süre için, kitlesel fonlama sitesi Kickstarter’da piyasaya sürdü.

Kampanya boyunca, F1’den ilham alan tarihiyle bir Piola SHIFT saatine, 315 Dolar’dan başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Piola SHIFT tasarımları, lastiklerden ilham alınan kayışlar, çerçevede takometreler ve dört farklı renk seçeneği içermekte olup, her bir saat kasasının arkasında Piola’nın teknik resimleri oyulmuş şekilde yer almaktadır. Saatler, yüksek incelikle İsviçre anlayışıyla desteklenmekte ve İsviçre’de üretilip, üzerlerinde ‘‘İsviçre Yapımı’’ damgasını gururla taşımaktadırlar.

Düzenlenmiş Ronda 5040.D kronograf, saniyenin onda birini, saniyeyi ve dakikayı ölçer ve hem tarih hem de saniye kadranı içerir. Kristal cam, yansıma önleyici kaplamalı ve hasara dayanıklı safir; kasa ise, 316L cerrahi sınıf paslanmaz çelikten oluşur.

Shift Koleksiyonu; siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçeneklerini içerecek. Saat kasası ise 46.5 milimetre uzunluğunda ve 15 milimetre kalınlığında olacak.

Giorgio Piola watch - Blue

Giorgio Piola watch - Blue

Photo by: Motorsport.com

Giorgio Piola watch - Black

Giorgio Piola watch - Black

Photo by: Motorsport.com

Giorgio Piola watch - Black

Giorgio Piola watch - Black

Photo by: Motorsport.com

Sizin vereceğiniz taahhütler, bu heyecan verici projenin gerçekleşmesini sağlayacak; ayrıca bize destek olacak olanlar sadece indirimlerden değil, saati tamamlayıcı ve Formula 1’den ilham alınan özel hediyelerden de faydalanacak.

Piola bu konu hakkında, ‘’Yarış dünyası ile saat dünyası arasında birçok benzerlik bulunuyor. Her ikisi de mühendislik, performans ve estetik üzerine kurulu.’’

‘’Formula 1’i ve saat sevgimi kapsayan kariyerim, yarış tutkumu bir saate dönüştürmeme ilham verdi. Takipçilerime ve motor sporlarını seven herkese, onları Formula 1 taraftarı yapan inceliği, heyecanı ve estetiği yansıtan bir saate sahip olma fırsatı verdim.’’ dedi.

Giorgio Piola watch - Red

Giorgio Piola watch - Red

Photo by: Motorsport.com

Giorgio Piola watch - Red

Giorgio Piola watch - Red

Photo by: Motorsport.com

Giorgio Piola watch - Blue

Giorgio Piola watch - Blue

Photo by: Motorsport.com

 
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