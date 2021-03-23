Gerhard Berger: "Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek istiyorlar"

#ThinkingForward serimizin bu seferki konuğu 10 kez Formula 1 yarışı kazanan Berger oldu. Berger ile DTM'deki vizyonu ve Formula 1'in sahip olduğu gelişim yönü hakkında konuştuk.

İlk olarak, Berger'in Ferrari döneminde birlikte çalıştığı Stefano Domenicali'nin başında yer aldığı F1 ile başlıyoruz.

Berger, "Formula 1'i seviyorum. Orası hâlâ çok rekabetçi. Ancak bazen yolunu biraz kaybettiğini düşünüyorum. Chase Carey, Formula 1'deki görevine başlayana kadar F1'i hiç görmemişti. Amerikalı olarak onun sporumuzun arkasındaki gerçek felsefeyi ve gerçek şeyleri anlaması çok zordu. Bir yönetici olarak onu takdir ediyor olsam da, o doğru seçim değildi çünkü hem bu spor içerisinde yer almış ve sporu anlayan, hem de Bernie'nin yıllarca yaptığı şeyi yapabilecek birisi lazımdı. Bu açıdan Stefano'nun çok daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ancak hepimiz Bernie'nin özelliklerini, onun ölümcül içgüdüsünü, farklı sorunlarla baş etme şeklini biliyoruz. Stefano'nun benzer bir yol takip edip etmeyeceğini görmemiz lazım ancak onun kesinlikle Liberty için doğru seçim olduğunu düşünüyorum. O, spor için çok iyi olacak." dedi.

Gerhard Berger, McLaren Photo by: Motorsport Images

Berger, Domenicali'nin F1'deki pozisyonu gibi DTM'in başında yer alıyor. Almanya'nın en büyük serisi olan DTM, üreticilerin ayrılığının ardından sıkıntılı bir dönem geçirdi ve bu yüzden sıfırlanması gerekiyordu. Bu kapsamda eski kurallar bırakıldı ve 2021'de GT3 kurallarıyla yarışılması kararlaştırıldı. Buna karşı Berger, DTM'in eski değerlerini koruyacağını söyledi.

Berger, "DTM'in DNA'sı değişmesi. Değişen şey teknik kurallar. Belki de GT3 ile araçlar daha iyi görünecek çünkü bir Mercedes, BMW ya da Audi'ye gerçekten benziyorlar. Eskiden bu konuda bir eksiklik vardı. Yıllardır bizim için en büyük konu, daha fazla markayı, üreticiyi platformumuza çekmekti. Her zaman 2 ya da 3 üretici oluyordu. Bu taraftarlar ve katılımcılar için yeterli değildi. Araçlar daha iyi görünüyorlar. Taraftarlar daha önceden yollarda gördükleri araç konseptlerini - önden motorlu, ortadan motorlu, arkadan motorlu- görecekler. Tek olumsuz yanı, Performans Dengesi ile baş etmek olacak. Ancak onu çok şeffaf ve iyi bir şekilde idare edebileceğimizden eminim. Kalanı aynı olacak: aynı yarış formatı, aynı TV, aynı yarış pistleri."

"DTM'de teknik kurallar önemli değil. DTM'de araçlarda oturan profesyonel yarış pilotları önemli. Bu açıdan burada en üst seviyede pilotlar, en iyi takımlar olmalı. Bizde sprint yarışı formatı var, yani diğer GT yarışlarının çoğunda olduğu gibi pilot değişimi olmuyor. Koltukta bir profesyonel, bir de yarışmak için ödeme yapan pilot bulunmuyor." dedi.

Gerhard Berger, ITR Chairman Photo by: Alexander Trienitz

Günümüzde her serinin CEO'sunun yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi, gelecekte kullanılacak motorlar oluyor. F1 ve WRC'de içten yanmalı hibrit motorlar ve sürdürülebilir yakıtlar devam ederken, bazı seriler tamamen elektrikli olacak.

Berger, "Şu anda kimse sonunda yol otomobillerinde dahi tam olarak nasıl motorlar olacağını bilmiyor. Politikacılardan çok açık mesajlar alıyoruz ancak bu büyük adım karşısında şaşırıyorum. Birlikte tamamen elektrikli bir yarış ürünü ortaya çıkartıp çıkartamayacağımıza bakma kararı aldık. Bu, taraftarlar için ilgi çekici olabilir ancak aynı zamanda paralel olarak biyo ya da sentetik yakıtlarla içten yanmalı hibrit motorları tutuyoruz." dedi.

Gerhard Berger, Ferrari 412T2 Photo by: Motorsport Images

Bu büyük bir karar. Berger, yarış serilerinin nasıl bir motor kullanmaları gerektiğine taraftarların karar vermesi gerektiğini düşünüyor ancak yaşananları da kabul ediyor.

Berger, "Spordan uzaklaşırsanız, o zaman kaybedersiniz. Çünkü insanları, pilotları ve farklı durumları normal insanlardan daha farklı bir şekilde idare eden yıldızları göstermeniz gerekir. İtici güç bu olmalı. Diğer her şey bundan sonra gelmeli."

"Ben pilot olarak gücün nereden geldiğini - içten yanmalı mı, hidrojenli mi yoksa elektrikli mi - önemsemem. Bunun bir önemi yok. Bir pilot olarak 1000 beygir ya da daha fazla güç üreten, zorlu araçlara sahip olmak isterim. Taraftarlar mücadeleci araçlar izlemek isterler, aksi takdirde siz yıldız olmazsınız. Hockenheim'da 1200 beygirlik 4 çeker test aracımızı piste çıkardık. O, inanılmaz hızlı ve görsel açıdan etkileyiciydi. Biz bu gösteri aracını, bu prototip aracı çok benzer teknoloji ile üreteceğiz. Ancak biraz farklı bir görüntü olacak. Bunu paralel bir şekilde sunduğumuzda, taraftarlara bir seçim hakkı vermiş olacağız. O dönemde dünyanın nasıl geliştiğini göreceğiz. Taraftarları merkeze koymazsanız, o plan işe yaramaz." dedi.

Berger, gelecekte motor sporlarının otomobil endüstrisi ile daha alakalı olacağını düşünüyor.

Berger, "Gelecek 5 yıl ilginç olacak ve yol otomobilleri sektörü nihai çözüme kavuşacak. Günün sonunda yol araçları ve yarış araçları arasında bir bağlantı olmalı. Bu açık olduğunda, motor sporlarının yeni yol otomobilleri teknolojileri için bir test masası olması büyük bir ihtimal olacak." dedi.

Gerhard Berger, ITR Chairman with Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Photo by: ITR eV