Geleceğin yıldızları: Ferrari Sürücü Akademisi

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Nispeten sıkı birçok Formula 1 izleyicisi eminiz ki şu an Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris gibi isimlerin başarılarını izlerken hafif bir iç çekiyordur; nitekim hepimiz bu isimlerin Formula 3 günlerindeki ilk çıkışlarını, Formula 2'deki başarılarını ve Formula 1'deki çaylaklıklarını büyük bir hevesle takip ettik.

Pek yakında bu pilotları veteran sıfatıyla anacak, bazı isimleri de koltuklarının adayı olarak göstereceğiz. Asıl soru şu: bu isimler kimler? Yeni yazı serimizde her takımın genç pilot akademilerini kısaca tanıtarak bu soruya cevap arayacağız.

FERRARI SÜRÜCÜ AKADEMİSİ

Kısa ismiyle FDA ilk olarak 2009 yılında kuruldu. O döneme kadar genç pilot yetiştirme işine pek bulaşmayan, ancak test pilotu olarak bünyesine kattıktan sonra gelişimine katkı vererek şampiyonluk adayı haline getirdiği Felipe Massa'nın ardından fikir değiştiren takım, bu amaçla tıpkı Red Bull gibi bir akademi kurma yoluna gitti.

Akademisine ilk olarak Jules Bianchi'yi katan takım, sonraki senelerde Sergio Perez ve Lance Stroll gibi isimlerin gelişimine de destek verecek, ancak Bianchi'yi trajik ölümünden, Perez ve Stroll'ü ise başka takımlara kaptırarak yarıştıramayacaktı.

Charles Leclerc konusunda benzer hatalar yapmayan ve serideki henüz ikinci senesinde takıma getiren Ferrari, şu anda genç sürücüleri bulma konusunda eskiye göre çok daha başarılı görünüyor.

Takımın kökenden bulduğu genç sürücüleri İtalya F4 ile açık kokpit serilerine taşıdığını söyleyebiliriz, bunu rahatça yapabilmelerinin en büyük sebebi ise alt serilerin başarılı takımı Prema ile sağlam bağlar kurmuş olmaları. İtalya merkezli Prema, bugüne kadar birçok Ferrari sürücüsünü bünyesinde yarıştırdı.

Chase Carey, CEO, Formula One, yılın çaylağı ödülünü Charles Leclerc'e veriyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Oliver Bearman, Formula 2

Ferrari'nin şu anki en büyük umudu diyebileceğimiz Bearman, genç yaşına ve büyük başarılarına rağmen sessiz sedasız geliyor diyebileceğimiz bir isim.

8 Mayıs 2005 tarihinde Londra yakınlarındaki Chelmsford'da dünyaya geldi Bearman, ne kadar genç olduğunu anlatmak için şöyle bir örnek verelim: o gün düzenlenen 2005 İspanya GP'sinde Kimi Raikkonen birinci olmuş, Fernando Alonso ve Jarno Trulli podyuma çıkmıştı!

İlk kez sekiz yaşında bir karting aracının direksiyonuna geçen Oliver sadece özel bir kulübün serisinde yarışmıştı, ancak ne kadar yetenekli olduğu hemen anlaşıldı ve ailesinin de desteğiyle hızlıca ulusal şampiyonalara adım attı.

Ulusal "Kartmasters British GP" serisindeki ilk senesini dördüncü tamamlayan Oliver, 11 yaşında ikinci, 12 yaşında ise şampiyon olarak yükselişini sürdürdü. 2018 yılında dünya şampiyonalarına adım atan İngiliz, 2019 yılında ise katıldığı neredeyse tüm şampiyonaları sildi süpürdü!

İsmini duyurmasıyla beraber 2020 yılında, yani 15 yaşında ADAC F4 ve İtalya F4 serilerine adım atarak kariyerine resmen başlayan Oliver, o yılı alışma sezonu olarak geçirdikten sonra 2021 yılında iki seride de şampiyon olmayı başardı! İki şampiyonada toplam 17 galibiyete ulaşmıştı.

Bu başarılarının ardından Ferrari'nin dikkatini çeken Oliver, görüşmelerin ardından İtalyan takımın bünyesine katıldı, böylece kendisine Prema ile Formula 3'te yarışmanın kapıları açıldı. F3'te çok iyi bir çaylak sezonu geçiren ve şampiyonayı bir galibiyetle üçüncü tamamlayan Oliver'in kabına sığmadığı kesindi, bu da yine Prema ile Formula 2'nin yollarını tutmasına sebep oldu.

Lionel Messi'yi idol aldığını ve bir Ferrari sürücüsü olarak pizza yemekten hoşlandığını söyleyen Oliver Bearman ismini önümüzdeki senelerde sık sık duyacağımız kesin.

Race winner Oliver Bearman, Prema Racing Fotoğraf: Ferrari

Dino Beganovic, Formula 3

Soyadından da anlaşılacağı üzere Boşnak kökenlerine sahip İsveçli sürücü 19 Ocak 2004'te dünyaya geldi; kendisinden bir üst sınıfta yarışan Bearman'dan tam 1.5 yaş daha küçük!

Altı yaşında ilk kez bir go-kart'ın direksiyonuna geçen Beganovic nispeten yavaş bir karting kariyeri geçirdi, hatta 12 yaşına kadar ulusal şampiyonalara adım atmadı bile!

2018 yılında İsveç karting şampiyonluğuna ulaşan Beganovic, sonraki yıl bu başarıyı tekrarlarken, İtalyan karting şampiyonasında da zirvenin sahibi oluyor, böylece -biraz geç de olsa- F4 kapılarının kendisine açılmasını sağlıyordu.

İtalyan şampiyonasında yarışmasının da etkisiyle İtalya F4'te mücadele etmeyi seçen Beganovic, çaylak sezonunu dördüncü sırada tamamladı, şampiyonluğa ise sonraki yazılarda göreceğimiz bir diğer çaylak olan Gabriele Mini ulaşmıştı.

Ancak kendisini şampiyonluktan çok daha büyük bir ödül bekliyordu: Ferrari bünyesine katılma fırsatı! Çocukluğundan beri Ferrari pilotu olmayı hayal eden Beganovic'in bu fırsatı reddetmesi düşünülemezdi bile.

2021 sezonunda Formula Regional European Championship'e (FRECA) adım atan Beganovic, 13. sırada tamamladığı ortalama bir çaylak sezonunun ardından 2022 sezonunda çok daha güçlü bir şekilde döndü ve dört galibiyetle şampiyonluğa ulaştı -o sezonu ikinci tamamlayan Gabriele Mini'den de rövanşı almıştı!

Şampiyonluğun ardından bu yıl Prema ile Formula 3'e adım atan Beganovic, ilk iki hafta sonunun ardından an itibariyle şampiyonayı üçüncü sırada götürmekte.

Charles Leclerc'i örnek aldığını söyleyen Beganovic'in 19 yaşında olduğunu düşünürsek kendisi için tek tavsiyemiz kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanması.

Dino Beganovic Fotoğraf: Prema Powerteam

Arthur Leclerc, Formula 2

Charles Leclerc'in kardeşi Arthur, 14 Ekim 2000 tarihinde tıpkı abisi gibi Monako'da dünyaya geldi. Charles'tan üç yaş küçük olan Arthur, yarışçı bir aileden de gelmesinin etkisiyle abisinin ayak izlerini takip etti -ancak işin doğrusu, hiçbir zaman Charles kadar başarılı olamadı.

Karting kariyerine 8 yaşında adım atan Arthur'un ilk yılları hakkında pek bir bilgi yok, sadece 2014'te bir karting şampiyonasında şampiyonluğa ulaştığını görüyoruz. Leclerc ailesinin kaynakları Charles'a yoğunlaşmıştı, bu da Arthur'un biraz geri planda kalmasına sebep oldu.

Yine de pes etmeyen Arthur, soluğu Formula E'de aldı ve 2017-18 sezonundan itibaren test sürücüsü olarak Venturi ile anlaştı, bu sayede tecrübeli sürücülerle çalışma imkanının yanı sıra profesyonel bir takım ortamını gözlemleme fırsatı yakalamıştı.

Üç sezon Venturi'deki görevini sürdüren Leclerc, bu sırada elini de boş tutmamış, 2018 yılında Fransa, 2019 yılında ADAC Formula 4 şampiyonalarında yarışarak kendini kanıtlama çabasına da girmişti.

Bu çabaları sonuç verdi, nitekim kendisi 2019 yılında Sauber bünyesine, bir yıl sonra da Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı! FDA'e katıldıktan sonra bir klasik olarak Prema ile FRECA'da mücadele eden Leclerc, çaylak sezonunu ikinci tamamlayarak göz doldurdu.

2021 yılında Formula 3'e geçen Leclerc, ilk sezonunu iki galibiyetle onuncu, ikinci sezonunu ise sadece bir galibiyetle altıncı tamamlarken, agresif ataklarıyla dikkat çekiyor, bu agresifliğin aşırıya kaçması sebebiyle yol açtığı kazalarla da tepki topluyordu.

Bütçe eksikliği nedeniyle yarış kariyerinin bitmek üzere olduğu düşünülürken, Prema desteğini de kaybetmişken DAMS ile Formula 2'ye adım atma fırsatı yakalayan Leclerc, 23 gibi geç bir yaşta olmasının da yardımıyla şampiyonaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Arthur Leclerc, DAMS Fotoğraf: Dutch Photo Agency

Tuukka Taponen, İtalya F4

26 Ekim 2006 doğumlu Fin pilot, Valtteri Bottas'ın ardından nesli biraz olsun tükenen Finlandiya pist geleneğini devam ettirmeye en büyük aday.

Birçok Fin pilot gibi oldukça küçük yaşta direksiyon başına geçen Taponen henüz 2 yaşında go-kart ile tanıştı. 11 yaşına geldiğinde ilk ulusal şampiyonluğuna ulaşan ve 14 yaşına kadar Finlandiya'nın en iyilerinden biri olarak ismini duyuran Taponen, 2021 yılında, yani 15 yaşında ise Dünya Karting Şampiyonu unvanını kazanan ilk Fin olarak tarihe geçti.

Sonraki yıl Ferrari'nin 2020 yılında düzenlemeye başladığı FDA Scouting World Finals'e katılan ve kazanamasa bile İtalyan takımın dikkatlerini üstüne toplayan Taponen, o yılın ilerleyen aylarında Dünya Karting Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlamasının ardından resmi olarak Ferrari bünyesine katıldı.

Henüz 16 yaşındaki Taponen bu yıl Prema ile İtalya F4'te yarışarak açık kokpit serilerine giriş yapacak.

James Wharton, İtalya F4

Wharton 8 Temmuz 2006 tarihinde Avustralya'nın Victoria eyaletinde dünyaya geldi. Victoria eyaleti Melbourne'un bulunduğu, dolayısıyla motor sporları kültürünün de yoğun yaşandığı bir bölge; zaten babası da eski bir karting sürücüsü.

Babasının telkinleriyle 2.5 yaşında ilk kez bir go-kart kullanan Wharton, sekiz yaşına geldiğinde vatandaşı Daniel Ricciardo'nun Red Bull ile zaferlere ulaştığını gördü ve bu eğlenceli sürücüyü kendisine idol belirledi.

10 yaşında ulusal şampiyonalarda boy göstermeye başlayan Wharton, sonraki sene birçok Avustralyalı sürücünün gittiği yoldan gitmek zorunda kaldı ve Avrupa yollarını tuttu. İlk üç sene boyunca zaman zaman ülkesine dönen Wharton, 13 yaşında ise tamamen Avrupa'ya taşındı, nitekim Avustralya'da kaldığı her gün kısıtlayıcıydı.

Avrupa'daki birçok seride rekabetçi bir isim olarak kendini gösteren ve çoğu şampiyonayı en yukarılarda tamamlayan Wharton, 2020 yılında Ferrari'nin ilk kez düzenlediği FDA Scouting World Finals'e katıldı ve mutlu sona ulaşan isim oldu! Kendisi böylece Ferrari bünyesine katılmaya hak kazanıyor, Avrupa'daki başarılarını taçlandırıyordu.

2022 sezonunda birçok gelecek vadeden çaylak gibi İtalya F4'te yarışan 16 yaşındaki Wharton, ilk sezonunu beşinci sırada tamamlayarak seriye fena bir giriş yapmadı. Kendisi ayrıca ADAC F4 ve UAE F4 gibi şampiyonalarda da mücadele etti.

Rafael Camara, FRECA

5 Mayıs 2005'te Brezilya'nın Recife kentinde dünyaya gelen Camara, altı yaşında kardeşinin go-kart'ına geçtiğinde gideceği yolu belirlemiş bir isim.

İlk kez dokuz yaşında karting şampiyonalarına katılmaya başlayan Camara tıpkı Wharton gibi uzaklardan geliyordu, üstelik o dönem Brezilya'nın motor sporlarındaki ağırlığı belli derecede azalmaya başlamıştı, dolayısıyla 11 yaşına geldiğinde ABD, sonrasında da Avrupa yollarını tuttu ve kendini kanıtlamak için tüm fırsatları değerlendirmeye başladı.

2020 ve 2021 sezonlarında karting camiasını sallayan, hatta 2021 sezonunu tam üç kategoride şampiyon tamamlayan Camara, o yıl FDA Scouting World Finals'e katıldı ve başarıya ulaşarak Ferrari bünyesinde yer almaya hak kazandı.

Geçen yıl İtalya F4'te yarışan ve çaylak sezonunu üçüncü sırada tamamlamayı başaran Camara, bu yıl ise ezeli rakibi olacağı düşünülen Andrea Kimi Antonelli ile FRECA'da mücadele edecek.