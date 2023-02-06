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Geçmiş olsun Türkiye

Merkez üssü Kahramanmaraş olan birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Geçmiş olsun Türkiye
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Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimiz, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki depremle sallandı.

10 ili sarsan bu deprem, gece saatlerinde yaşandı ve maalesef pek çok vatandaşımızı uykusunda yakalandı.

Şu anda etkilenen tüm yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve tüm dualarımızın onlarla olduğunu belirtmek istiyoruz.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

Bu vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerken, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Geçmiş olsun Türkiye...

Motorsport.com Türkiye ekibi

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