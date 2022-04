Four Seasons ve Canossa Events, sizleri Toskana'da muhteşem yolculuğa çıkartacak

Haberi dinle

Dünyanın önde gelen lüks konaklama şirketlerinden biri olan Four Seasons Hotels and Resorts, "An Exclusive Driving Journey Through Tuscany" etkinliğini piyasaya sürmek için bir Motorsport Network şirketi olan Canossa Events ile bir ortaklık kurdu. Bir hafta süren bu özel sürüş deneyimi, lüks otomobiller ile İtalya kırsalını deneyimlemenizi sağlayacak. Markanın ilk ve tek sürüş macerası ile katılımcılar 24-30 Eylül 2022 tarihleri arasında özel bölgelere seyahat edebilecek, muhteşem yemekleri tadabilecek.

Four Seasons takes legendary service to the roadways of Europe with Beyond by Four Seasons, an exclusive driving journey through Tuscany. Photo by: Four Season Media Library

Olağanüstü sürüş tecrübeleri yaratmakta lider bir marka olan Canossa Events, sizleri Floransa'nın başkentinde muhteşem bir gezintiye çıkartacak. Tura sürücüler kendi klasik modelleri ile katılabilecek. Eğer talep edilirse katılımcılara lüks ya da retro bir spor otomobil de ayarlanabilecek. Gezinin ve turun tüm detayları, Four Seasons'ın detaylara olan hassasiyetini temsil edecek şekilde tasarlandı.

Four Seasons'ın yöneticisi Christian Clerc: "Misafir deneyimi, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Bu sebeple ekibimizle her yeni Four Season deneyiminde çıtayı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Misafirlerimiz için gerçekten muhteşem bir şey yaratmak için Canossa Events ile bir araya geldik ve ortaya bu benzersiz sürüş deneyimi çıktı. Toskana kırsalında, bölgenin en iyi şarap ve yemek deneyimleri ile tamamlanacak bu gezi lüks etkinlikler için yeni bir standart belirleyecek." İlk Toskana sürüş yolculuğu, Four Seasons Hotel Firenze'deki Faggio Garden'da açık havada bir karşılama yemeği ile başlayacak ve bir haftalık keşfi başlatacak. Takip eden günlerde konuklar, tarihi Antinori Mahzenleri'nde özel bir tur ve şarap tadımı ile “Chiantishire” üzüm bağlarını keşfedecekler; Montalcino Belediye Binası'nın tarihi kemerleri altında öğle yemeğinin tadını çıkararak Siena'nın renkli manzaralarını gezecekler. Daha sonra Bolgheri'nin ünlü yeşil selvileri altından Ornellaia'nın üzüm bağlarına yolculuk edecekler.

Destination Florence. Photo by: Shutterstock

Canossa Events Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luigi Orlandini, “En iyi yaptığımız şey, otomobil sevgisini merkeze alan unutulmaz etkinlikler ve unutulmaz tecrübeler yaratmak” diyor. "Four Seasons ile ortaklık kurarak, konukların yolda geçirdikleri her özel anın keyfini çıkarmasına ve Toskana'nın sunabileceği her şeyin görkemine kendilerini kaptırmalarına ilham veren inanılmaz benzersiz bir teklif tasarladık."

Etkinlik esnasında konuklara normalde halka kapalı mekanlara özel giriş hakkı verilecek ve unutulmaz bir Floransa yemek deneyiminin yanı sıra Opera'da unutulmaz bir akşamın tadını çıkaracaklar. Etkinlik süresinde konuklara dinlenmek için Four Seasons Hotel Firenze'nin kapıları açılacak. Şehrin en büyük özel bahçesi ve spa deneyimi konukları bekliyor olacak.

Lifestyle, vintage car. Photo by: Christian Horan

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, “Four Seasons ve Canossa Events ile çalışmak, güzel başkentimize ve Toskana'nın doğal güzelliklerine ışık tutacak” diyor. "Bu işbirliği ziyaretçilerimize, bölgenin gizli kalmış doğa harikası yerlerini inceleme fırsatı sunacak. Unutulmayacak bir İtalya gezisi, ziyaretçilerimizi bekliyor."

Sınırlı sayıda ziyaretçinin alınacağı etkinlik ve Beyond by Four Seasons hakkında bilgi alabilmek için buraya tıklayabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve içerik için beyond@fourseasons.com'a mail atabilirsiniz.