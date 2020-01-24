Formula E yarışı, çıkan virüs salgınından şimdilik etkilenmedi

Çin an itibariyle Dünya çapında sağlık olarak korku salan, yeni bir virüs salgınıyla boğuşuyor ve an itibariyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Wuhan kendi an itibariyle karantinaya alınmış durumda, yetkililer kentin ulaşım sistemini virüsün yayılmasını engellemek amacıyla kesmiş durumda.

Salgının büyümesini engellemek amacıyla yapılan çabalardan biri de büyük toplanmaları engellemek ve an itibariyle tüm spor müsabakaları bundan etkilenmiş durumda.

Perşembe günü, Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasyonu (CAMF) yaptığı açıklamada 12-14 Şubat tarihlerinde yapılacak olan kış rallisini iptal ettiğini açıkladı.

Açıklamada "Yeni ortaya çıkan corona virüsü salgının yayılmasını kontrol etme ve önleme amacıyla, Spordan Sorumlu Genel İdarenin aldığı 'Tüm spor müsabakalarını Nisan'a kadar askıya alma' kararına iştirak ederek 12-14 Şubat tarihleri arasında Changbaishan'da yapılacak olan araba rallisini iptal etme kararı aldık." sözlerine yer verildi.

Spor müsabakalarının Nisan'a kadar askıya alınması fikri bir endişe yaratmış durumda çünkü bununla ilgili resim bir açıklama yapılmadı - ve kısa bir süre sonra da CAMF'ın yaptığı bu açıklama da silindi.

Formula E'nin Çin'in Sanya kentinde 21 Mart'ta yapılacak olan yarışı bu askıya alınma durumunun süreceği tarihler içinde.

Ancak FE yöneticileri konu hakkında CAMF ile yaptıkları açıklamada her şeyi aydınlığa kavuşturdular, an itibariyle organizasyonun iptali gerçekleşmemiş olsa da Çin'deki bu durumun izlendiğini belirttiler.

FE sözcüsünün motorsport.com'a yaptığı açıklama şu şekilde: "An itibariyle Sanya'daki yarış hala 21 Mart'ta yapılacak ve her şey planımıza göre gidecek. Belirsizlik ortaya çıkan durum Çin'de ulusal olarak yapılan yanlış bir açıklama sonucunda ortaya çıktı, bu açıklama yanlış ve yanıltıcı bilgi verdiği için yayından kaldırıldı.

"Ancak şu andaki sağlık koşullarına baktığımızda durumu yakından gözlemliyoruz ve durumu günlük bir şekilde takip ediyor olacağız.

"Ulusal ortağımızın lokal motor sporları federasyonuyla beraber çalışmasını talep ettik, Hainan'da bulunan gerekli otoritelerle ilişki kurup durumu analiz ve incelemelerini istedik ve bunun doğrultusunda yarış için yaptığımız hazırlıklarda bize öneriler sunmalarını talep ettik."

Sanya coğrafi lokasyonu itibariyle - Sanya Çin'in kuzeyinde bulunan bir ada - ana karadan belirlenen sınırlamalara tâbi olmayabilir ancak bu durum virüsün yayılma durumuna da bağlı olacak.

Çin Grand Prix'i ise 19 Nisan'da yapılacak, bu yüzden an itibariyle organizasyonun iptaline varacak bir karar vermek için daha çok erken, özellikle virüsün uzun vadedeki durumunun bilinmemesi de buna sebep oluyor.

Şanghay Çin için önemli bir ulaşım merkezi görevi görüyor ve virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinin 800 kilometre doğusunda bulunuyor.

Çeviri: Efe Kahya