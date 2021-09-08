Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar

Londra, 8 Eylül 2021: Formula 1 ve Motorsport Network bugün, dünyanın dört bir yanındaki F1 hayranlarının spora yönelik mevcut görüşlerini anlamayı amaçlayan, Nielsen ile ortaklaşa düzenlenen 2021 Küresel F1 Taraftar Anketi'ni başlattı. Anketin, Motorsport Network'ün 15 dilde faaliyet gösteren amiral gemisi Motorsport.com web sitesinde F1 sporunda türünün en büyük taraftar anketi olması bekleniyor.

F1 Pazarlama ve İletişim Direktörü Ellie Norman şunları söyledi: "Taraftarlarımızın Formula 1 hakkında ne istediğini ve neye değer verdiğini anlamak, izleyicilerimiz için ilgi çekici ve eğlenceli kalmak için sporu nereye götüreceğimiz konusunda stratejik kararlar almamız için en iyi yoldur. Motorsport Network'ün gücünden yararlanarak, izleyicilerimizin sporumuzdan ne beklediği ve gelecekte iyileştirebileceğimiz alanlar hakkında bize paha biçilmez bilgiler sağlayan dünyanın dört bir yanındaki hayranlara ulaşabileceğiz."

Anket, taraftarların favori sürücülerini ve yarış pistlerini belirlemenin yanı sıra, izleme alışkanlıkları, e-sporlar ve F1'in önümüzdeki yıllarda %100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olma planları gibi geniş kapsamlı konularda takipçilerin görüşlerini alacak. Ayrıca taraftarların F1'e yönelik tutumlarındaki gelişen eğilimleri gösterecek ve spor için daha genç ve daha çeşitli izleyicilerdeki büyümeyi vurgulayacaktır.

Bu, Motorsport Network'ün üstlendiği üçüncü Küresel F1 Taraftar anketi olup, ilk ikisi 2015 ve 2017'de gerçekleştirildi ve her biri 200.000'den fazla katılımcıyla gerçekleşti. Bu yılın anket sonuçları, önceki iki anketten elde edilen verilerle karşılaştırılacak. 2017 anketi, şu anda herhangi bir motor sporu türü için yapılmış en büyük anket olarak kabul ediliyor.

Motorsport Network Başkanı James Allen şunları ekledi: "2015 yılında FIA ile Formula 1 ve 2017 yılında WEC hakkında bir anketi tamamladığımızdan, büyük yarış serilerinin hak sahipleri ve organizatörleri için taraftar anketlerinin önemini anlıyoruz. Bu anketten elde edilen bilgiler, taraftarlar ve onların görüşleri hakkında daha fazla bilgi edinmemize ve Liberty Media'nın Formula1'in dizginlerini ele geçirmesinden bu yana ne gibi değişikliklerin meydana geldiğini görmemize olanak sağlayacak ve uygulanan değişikliklerin başarısını değerlendirme konusunda daha iyi bir fikir verecek." 16 yaşından büyük herkese açık olan Küresel F1 Taraftar Anketi, 8 Eylül'de başlayıp 22 Eylül'e kadar iki hafta boyunca devam edecek ve sonuçların Ekim 2021'in sonlarında, A.B.D. Grand Prix'sine kadar açıklanması bekleniyor.

Starting grid 1 / 3 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and the rest of the field 2 / 3 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 3 / 3 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images