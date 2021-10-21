Formula 1 ve Motorsport Network'ün düzenlediği büyük anketin sonuçları

AUSTIN, Teksas (21 Ekim 2021) – Formula 1 ve Motorsport Network, 2021 F1 Küresel Taraftar Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Eylül ayının başında yayınlanan anket; Formula 1 ve küresel bilgi, veri ve ölçüm uzmanlarının yer aldığı Nielsen Sports şirketi ortaklığında Motorsport Network tarafından hazırlandı. Motorsport.com platformu üzerinde 15 dilde düzenlenen ankete 187 ülkeden 167 bin taraftar katıldı. Bu anket, Nielsen Sports tarafından düzenlenen ve analiz edilen en büyük spor anketi oldu.

2021 F1 Küresel Taraftar Anketi sonuçları; Formula 1'in dünya çapındaki hayranların gözünde motor sporlarının zirvesi olarak kabul edildiğini ortaya koydu. Formula 1 ayrıca, 2017'deki son anketten bu yana daha hevesli, çeşitli ve gelişen bir hayran kitlesinden daha fazla ilgi ve katılım görüyor. Genel olarak anket, ortalama 32 yaş (önceki ankete göre 4 yıl daha düşük) ile bugüne kadarki en genç ve en çeşitli kitleye sahip oldu. Kadınların ankete katılımı neredeyse iki katına çıkarak %18,3'e (2017'deki %10'dan) ve öğrenci yaşındaki katılım ise 2017'deki %18'den %26'ya yükseldi.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Bu büyük ankette görüşlerini paylaşmak için zaman ayıran tüm hayranlara çok minnettarız. Görüşleri bizim için çok değerli ve sonuçlarda gördüklerimizden son derece memnunuz. Yaptıkları inanılmaz iş için Motorsport Network ve Nielsen Sports'a da teşekkür etmek istiyorum. Küresel bir hayran kitlesi ile dünyanın dört bir yanındaki kıtalarda ve ülkelerde yarışan, gerçek anlamda uluslararası bir spor olarak ayrıcalıklıyız. Böyle bir platforma sahip olmak bir lütuf ama aynı zamanda bir sorumluluk. Sahip olduğumuza sahip çıkmalı, büyütmeli, daha fazla hayrana ulaşmalı ve bu nimetlerin devam etmesini ve güçlenmesini sağlamalıyız. Anketin sonuçları doğru şeyleri yaptığımızı gösteriyor ve tüm hayranlarımızın istediği pistte ve pist dışında heyecan ve eğlence yaratmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için çok heyecanlıyız ve hayranlarımızın da öyle olduğunu biliyoruz." dedi.

2021 F1 Global Fan Survey Includes Feedback from Record 167,000 fans. Photo by: Motorsport Images

Motorsport Network F1 Küresel Taraftar Anketi'nden elde edilen veriler, taraftarların sporun aldığı yön konusunda çok hevesli olduğunu gösteriyor. Ankete katılanlara dayanarak, F1'in motor sporlarının küresel lideri olarak konumunu güçlendirdiğini ve ankete katılan hayranların %90'ının Formula 1'in "motor sporlarının zirvesi" olduğuna inandığını söyleyebiliriz. 2017'de taraftarların %25'i sporun daha sağlıklı olduğunu söylemişti. 5 yıl öncesine göre bu sayı %55'e, hatta 35 yaşın altındakiler arasında daha da yükseklere (%59) yükseldi.

Motorsport Network Başkanı James Allen, "Formula 1 taraftarı olmak için ne heyecan verici bir dönemdeyiz ama! Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman ve F1 ekibinin yanı sıra Nielsen'deki meslektaşlarımız arasındaki işbirliği sayesinde bu anket her zaman büyük bir girişim oldu. Ve elbette, sonuçları F1'in mükemmel sağlıkta olduğunu gösteren anketi tamamlayan 187 ülkedeki taraftarlar, kesinlikle spordaki 30 yıllık kariyerimde gördüğümün en iyisi. F1, geçmişte genç hayranları ve özellikle kadın hayran kitlesini çekme konusunda zorlanmıştı. Bu anket, yeni yönetimin dijital öncelikli yaklaşımının ve Netflix'teki “Drive to Survive” gibi projelerin huni etkisinin yeni nesil tutkulu F1 kitlesini nasıl etkilediği hakkında çok şey anlatıyor. İnternet ve sosyal medya sayesinde bugün herkes, herhangi bir yerde hayran olabilir. Motorsport Network'te bunu bir süre önce belirlemiştik, bu nedenle tüm dünyada küresel motor sporları topluluklarımızı oluşturduk ve onlar konuştular." dedi.

Ankete katılan taraftarlar arasında, F1'in 1 numaralı marka özelliğinin "heyecan verici" olduğu, diğer özelliklerinin "teknolojik", "pahalı", "rekabetçi" ve "eğlenceli" olduğu belirtildi. İlk kez "rekabetçi" ve "eğlenceli" özellikleri ilk beşte yer alıyor ve ankete katılan taraftarların üçte ikisinden fazlasının F1'in "öncü teknoloji" açısından beklentilerini aştığına inanıyor.

Nielsen Sports, Global Motosport, Kıdemli Başkan Yardımcısı Nigel Geach,"Nielsen Sports, seslerinin duyulabileceği bir platform sunmak için Motorsport Network ve Formula 1'in dünya çapındaki büyük hayran kitlesiyle bir kez daha işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyor. Bu, şimdiye kadar yaptığımız en büyük tek spor anketiydi ve veriler hem F1'in hem de motor sporlarının inanılmaz gelişimini ve genel sağlığını açıkça gösterdi" dedi.

Anket sonuçları bugün Austin'deki Formula 1 Birleşik Devletler Grand Prix'sinde açıklandı. Anket, spor izleyicisinin büyüklüğünü ve demografisini, taraftarların spora karşı eğilimini ve tutumlarını, yarışlara, takımlara, sürücülere olan yakınlıklarını, uzaktan ve canlı olarak yarış tüketimlerini içeriyordu.

2021 F1 Küresel Taraftar Anketi'ndeki önemli veriler:

En İyi Takımlar, Sürücüler ve Yarışlar

F1 taraftarlarının %91'inin favori bir takımı, %94'ünün ise favori bir sürücüsü var.

McLaren en popüler takım olarak bir numara oldu. Ardından Red Bull, Ferrari ve Mercedes geldi.

Max Verstappen bir numaralı sürücü oldu ve özellikle 25-34 yaş taraftarlar tarafından seçildi. Lando Norris ikinci oldu ve kadın taraftarlar arasında en çok oylanan isim oldu. Lewis Hamilton ise üçüncü seçilirken, Birleşik Krallık'ta ve 35 yaş üstü taraftarlar arasında en üst sırada yer aldı. Dördüncü sırayı Daniel Ricciardo alırken, Avustralya'da en çok seçilen isim oldu ve kadın taraftarlar arasında ikinci seçildi.

Monza, Spa, Silverstone ve Monako, taraftarların seçtiği favori yarışlar oldu.

Medya, TV, ve Oyun

Mevcut seyircilerin yarısı yarışları paralı yayından izlediği için, ücretli TV izlenme oranları yüksek.

Hayranların %68'i gelecekte yarışları canlı izlemek istediğini söylerken, %13,8'i çevrimiçi izlemek istediğini söylüyor..

Taraftarların yarısından fazlası (%51) motor sporlarına özel video oyunları oynuyor ve 16-34 yaş arasındakilerin %64'ü aktif motor sporları oyuncusu.

16-24 yaş grubunda, %80'i geçtiğimiz yıl F1 oyununu oynadı ve %34'ü F1'e özel espor yayınlarını izledi.



Ek Veriler

Yeni, genç seyirciler büyüme gösteriyor: ABD (%50), Hindistan (%55), Çin (%58), Meksika (%45); Beş yıldan daha az bir süredir sporu takip ettiklerini belirttiler.

Taraftarların %55'i, F1'in %100 sürdürülebilir yakıtların geliştirilmesinde dünya lideri olması gerektiğine inanıyor. Taraftarların %67'si, F1'in 2025 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıtlar sunma planının farkında.

Taraftarların %58'i, sporun, spor ve eğlence arasında doğru dengeye sahip olduğunu söylüyor (2017 anket sonuçlarında ise %39'du. Bu, özellikle spora yeni başlayanlar tarafından hissediliyor – F1'i son 12 ayda takip etmeye başlayanların %81'i tarafından).

Yarış hafta sonlarında sosyal medya kullanımında en çok kullanılan platform Twitter. Instagram ise en hızlı büyüyen platform.

Anketin tamamı için, PDF'yi indirebilirsiniz https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.

Daha fazla bilgi almak için iletişim:

Carle Conde, Motorsport Network – carla.conde@motorsport.com