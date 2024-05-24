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GENEL

FIA'nın kadın yöneticileri, motorsporlarının gelişmesine nasıl yardımcı oluyorlar?

FIA'nın Üst Düzey Görevlerine Yeni Gelen Kadın Liderler, Kadınların Motorsporlarında Güçlenmesini Desteklemeye Devam Ediyor

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
1000133623

FIA Kadınlar Motorsporları Komisyonu'nun Görevi

2009 yılında kurulan FIA Kadınlar Motorsporları Komisyonu, motorsporlarında cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kadınların bu alandaki katılımını artırmayı amaçlamaktadır. Komisyon, eğitim, farkındalık, katılım ve bağlantıyı artırmak için çeşitli programlar ve projeler yürütmektedir.

Yeni Göreve Gelen Kadın Liderler

FIA'nın farklı alanlarında üst düzey görevlere gelen yeni kadın liderler, motorsporlarında kadınların güçlenmesi ve katılımını artırma hedefini desteklemektedir. Bu liderler arasında Amina Mohamed, Pernilla Solberg, Emilia Abel, Elise Racette ve Nathalie McGloin bulunmaktadır. 

Ayrıca Amina Mohamed, Anna Nordkvist, Fabiana Ecclestone ile birlikte Burcu Çetinkaya, FIA Dünya Motorsporları Konseyi üyeleri arasında yer almaktadır ve bu tarihteki en çok kadın katılımı olan WMSC olmuştur. Başkan Mohammed Ben Sulayem ve ekibinin liderliğinde bu sayı gittikçe artmaktadır. 

Burcu Çetinkaya, bu liderlerin yetkinlikleri ve görevlerinin, FIA Kadınlar Motorsporları Komisyonu'nun misyonunu güçlendirdiğini ve kadınların motorsporlarında artan önemini gösterdiğini belirtti.

Yaklaşan Etkinlikler

Başkan Burcu Çetinkaya, komisyonun mesajını güçlendirmek ve kadınların motorsporlarındaki yerini pekiştirmek amacıyla Paris ve Londra’da düzenlenecek önemli etkinliklere katılacak.

- **United Against Online Abuse Konferansı**: Paris’te düzenlenecek bu etkinlik, çevrim içi ayrımcılıkla mücadeleye odaklanacak ve motorsporları katılımcıları için güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlanmasının önemini vurgulayacak.

- **WIMENA (Kadınlar Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Konferansı**: Londra’daki Chelsea Football Club’da 6 Haziran’da gerçekleştirilecek bu konferans, kadınların ticari fırsatlara erişimini teşvik etmeyi ve marjinalleşmeyi önlemeyi amaçlayan önemli projeleri tanıtacak.

Burcu Çetinkaya'nın Kariyeri ve Türkiye'deki Başarıları

Burcu Çetinkaya, yalnızca FIA Kadınlar Motorsporları Komisyonu Başkanı olarak değil, aynı zamanda aktif bir sporcu olarak da önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda efsane kopilot Fabrizia Pons ile beraber yarışan Çetinkaya, 4 yarışı geride bıraktı ve genel klasmanda ilk 10’a girme hedefini sürdürüyor.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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