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FIA, uygun fiyatlı Cross Car aracını Semerkant'ta tanıttı

FIA'nın Uygun Fiyatlı Cross Car projesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde düzenlenen FIA Konferansı'nda önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
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FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, projeyi resmi olarak tanıttı ve bu yeni girişimin,  motor sporlarını daha erişilebilir hale getirme çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ben Sulayem, “Kendimizi bu projeye adadık ve şimdi bunu gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz."

"Dünya çapında motor sporlarını geliştireceğimizi söylerken iyimser değildik. Gelişmekte olan ülkelerdeki sorun erişilebilirlik ve maliyettir. Geride kalan süreçte maliyetlerin düşük tutulmasını sağlamak için büyük miktarda çalışma yaptık."

"Tüm ASN'leri sunduğumuz avantajlardan yararlanmaya çağırıyorum, bu hepimiz için bir dönüm noktası ve bu konuda büyük çaba sergileyen ekibime teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Uygun Fiyatlı Cross Cars, off-road ve ralli araçlarının temelini oluşturacak. Bu girişim, genç veya amatör sürücülerin becerilerini geliştirmeleri için başlangıç noktası sunacak.

Motor sporlarına olan katılımı iki katına çıkarmak, FIA Başkanı'nın temel vaatlerinden birisiydi ve bu tür gelişmeler, bu hedefe ulaşmak için önemli adımlar oluşturuyor.

2018'de başlatılan Cross Car kategorisinde büyükler ve gençler için iki yeni sınıf oluşturuldu. Genç sürücüler için giriş seviyesi olan Seviye 1'de maliyet parametreleri yaklaşık 5.000 Avro olarak belirlendi. Teşvik sürüşleri ve başlangıç yarışlarının hedeflendiği Seviye 2'nin maliyeti ise yaklaşık 10.000 Avro.

FIA, cross araçların tasarım planlarını ASN'lere ücretsiz olarak sunarak yerel üreticiler ve tedarikçilerle işbirliği yapmalarını, böylelikle de maliyetleri minimumda tutmalarını sağlamayı hedefliyor.

Projenin merkezinde maliyet kontrolü yer alırken, tasarımlar güvenlik ve performanstan ödün vermiyor. Üstelik farklı motorların takılmasına da olanak tanıyor.

Lansman, FIA Motor Sporlarında Kadınlar Komisyonu Başkanı ve ralli pilotu Burcu Çetinkaya'nın İpek Yolu Semerkant kompleksinin dışında gerçekleştirdiği özel bir gösteriyle tamamlandı.

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Kemal Şengül
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Kemal Şengül
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