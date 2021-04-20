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GENEL / Haberler

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

FIA, Luca Corberi'ye geçen Ekim ayında İtalya'daki dünya karting şampiyonası finalinde karıştığı olaydan ötürü 15 yıl men cezası verdi.

FIA, "utanç verici" karting sürücüsüne 15 yıl men cezası verdi

23 yaşındaki Corberi, KZ kategorisinin lonato'da gerçekleştirilen final yarışında yarış dışı kalmış ve yarış devam ederken, karting aracından kopan ön kısmı o an pistte sürüş yapan başka bir sürücüye fırlatmıştı.

Bu olay, yarışın ardından da devam etti ve padokta büyük bir kavga çıktı. Corberi, Paolo Ippolito'ya karşı olan davranışlarından ötürü kınama aldı ve yoğun şekilde eleştirildi

Olayın ardından Corberi, bir daha yarışlara geri dönmeyeceğini açıklamıştı ancak FIA, olayı resmi olarak soruşturma kararı aldı.

FIA'nın Uluslararası Mahkemesi, konuyu görüşmek üzere geçen ay Paris'te bir duruşma gerçekleştirdi ve Corberi'nin 15 yıl boyunca yarışlardan men edilmesine karar verildi.

Corberi, İtalyan makamlarının olaylar için zaten harekete geçtiğini ve FIA'nın aynı gerekçeyle daha fazla yaptırım uygulayamayacağını savundu. Ayrıca Corberi, o anki tepkisinin Ippolito ile yarış dışı kalmasına neden olan olaydan sonra yaşadığı "öfke haliyle" gerçekleştiğini iddia etti.

Savunmasında aynı zamanda, bir sporcunun, başka bir sporcuya saldırdığı ve bir etkinlik men aldığı kros kayağıyla ilgili emsalin açık olduğunu belirtti.

Ancak mahkeme, İtalyan makamlarınca yapılan işlemlerin henüz tamamlanmadığını ve FIA'nın bu davada bağımsız yargı yetkisine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca tamamen farklı bir spor olduğu için kayak karşılaştırmasını da reddetti.

Mahkeme başlangıçta Corberi için ömür boyu men kararı alsa da, sonrasında bunu 15 yıla düşürdü.

Luca Corberi

Luca Corberi

Photo by: FIA Karting World Championship

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Editör Luke Smith

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