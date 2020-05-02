FIA, serileri bir "savaş" durumuna girmemeleri konusunda uyardı

Pek çok seri, COVID-19 krizi nedeniyle yarışlarını gerçekleştiremedi ve hepsi Temmuz aylarından sonra şampiyonalarını başlatmak için farklı planlar üzerinde çalışıyorlar.

Formula 1, Temmuz ayında Avusturya'da 2020 sezonuna başlatmayı planlarken, diğer seriler de etkinlik yasağının olduğu ülkelerde seyircisiz yarışlar gerçekleştirebilmek için çeşitli planlar üzerinde çalışıyor.

Ancak FIA başkan yardımcısı Graham Stoker, önümüzdeki aylarda başlaması planlanan şampiyonalar arasındaki olası çatışmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

FIA’nın AUTO dergisi ile yaptığı röportajda, "Son derece rekabetçi ve potansiyel olarak çok kalabalık bir ortam olacak. Bir bakıma ümit etmemiz gereken şey de bu."

“Alıştığımız son derece canlı ve çeşitli motor sporları ortamlarının geri döndüğünü görmek istiyoruz. Ancak, çok dikkatli bir yönetime ihtiyaç olacak."

"Uluslararası spor yasası ve uluslararası spor takvimi gibi şeylere baktığımızda, yaklaşımın esnek olması gerekiyor. Zarar verici olabilecek bir şey, serilerin bir alanı ele geçirme konusunda girecekleri bir savaş olurdu.

"Kimin hangi bölgeyi aldığına dair herhangi bir çatışmaya girmeyelim ve hangi anlaşmaların belirlediği ile uğraşmayalım. Bu bakış açısı işe yaramayacaktır." dedi.

Stoker, şampiyonaların yarışları yeniden başlatacak yöntemler üzerinde birlikte çalışabileceğini, hatta hafta sonlarında pisti dahi paylaşabileceklerini söyledi.

"Ana öncelik, motor sporlarının tekrar devam etmesini sağlamak ve eğer bu, birden fazla etkinliğin olduğu, işbirliği içerisinde ve esneklikle gerçekleşen 'süper hafta sonları' anlamına geliyorsa, neden olmasın ki?"

"Yerel ve orta düzeyde ulusal etkinlikler gerçekleştirmek, bu güveni yeniden kazanmak çok önemli. Motor sporları kendisini toplamalı ve biz de işleri yeniden düzene sokmak için, halkın ilgisini çekecek şekilde etkinliklerin ve pistlerin esnekliğini sağlamalıyız. Ayrıca motor sporlarının pozitif etkiye sahip olduğunu göstermeliyiz."