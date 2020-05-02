Öne çıkan etkinlikler
eSpor
R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
Etkinlik Bitti
R
eSpor
SRO E-Sport GT Series
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund II: Kanada
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund III: Fransa
03 May
-
03 May
Yarış:
19 Saat
:
02 Dakika
:
38 Saniye
Tüm programı gör
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund I: Spa
30 May
-
30 May
Yarış:
28 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Postponed
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Canceled
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Canceled
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Etkinlik Bitti
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

FIA, serileri bir "savaş" durumuna girmemeleri konusunda uyardı

paylaşım
yorumlar
FIA, serileri bir "savaş" durumuna girmemeleri konusunda uyardı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 May 2020 16:50

FIA, motor sporları dünyasını koronavirüs pandemisini ardından farklı seriler arasında ortaya çıkabilecek "savaş" konusunda uyardı.

Pek çok seri, COVID-19 krizi nedeniyle yarışlarını gerçekleştiremedi ve hepsi Temmuz aylarından sonra şampiyonalarını başlatmak için farklı planlar üzerinde çalışıyorlar.

Formula 1, Temmuz ayında Avusturya'da 2020 sezonuna başlatmayı planlarken, diğer seriler de etkinlik yasağının olduğu ülkelerde seyircisiz yarışlar gerçekleştirebilmek için çeşitli planlar üzerinde çalışıyor.

Ancak FIA başkan yardımcısı Graham Stoker, önümüzdeki aylarda başlaması planlanan şampiyonalar arasındaki olası çatışmalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

FIA’nın AUTO dergisi ile yaptığı röportajda, "Son derece rekabetçi ve potansiyel olarak çok kalabalık bir ortam olacak. Bir bakıma ümit etmemiz gereken şey de bu."

“Alıştığımız son derece canlı ve çeşitli motor sporları ortamlarının geri döndüğünü görmek istiyoruz. Ancak, çok dikkatli bir yönetime ihtiyaç olacak."

"Uluslararası spor yasası ve uluslararası spor takvimi gibi şeylere baktığımızda, yaklaşımın esnek olması gerekiyor. Zarar verici olabilecek bir şey, serilerin bir alanı ele geçirme konusunda girecekleri bir savaş olurdu.

"Kimin hangi bölgeyi aldığına dair herhangi bir çatışmaya girmeyelim ve hangi anlaşmaların belirlediği ile uğraşmayalım. Bu bakış açısı işe yaramayacaktır." dedi.

Stoker, şampiyonaların yarışları yeniden başlatacak yöntemler üzerinde birlikte çalışabileceğini, hatta hafta sonlarında pisti dahi paylaşabileceklerini söyledi.

"Ana öncelik, motor sporlarının tekrar devam etmesini sağlamak ve eğer bu, birden fazla etkinliğin olduğu, işbirliği içerisinde ve esneklikle gerçekleşen 'süper hafta sonları' anlamına geliyorsa, neden olmasın ki?"

"Yerel ve orta düzeyde ulusal etkinlikler gerçekleştirmek, bu güveni yeniden kazanmak çok önemli. Motor sporları kendisini toplamalı ve biz de işleri yeniden düzene sokmak için, halkın ilgisini çekecek şekilde etkinliklerin ve pistlerin esnekliğini sağlamalıyız. Ayrıca motor sporlarının pozitif etkiye sahip olduğunu göstermeliyiz."

Sonraki haber
Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"

Önceki haber

Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
MotoGP

Yamaha, Hamilton'ı MotoGP testi öncesi zor tutmuş

2s
2
Formula 1

Ecclestone: "Verstappen ve Vettel, aynı araçla Hamilton'ı yenebilir"

3
Formula 1

Jos Verstappen: "Yeni anlaşmayla Verstappen, Ricciardo'dan daha fazla kazanıyor"

2s
4
Formula 1

Di Resta: "Vettel'in Ferrari'de kalıp kalmayacağı kendisine bağlı değil"

5
Formula 1

Kubica: "Verstappen'e yapılan eleştiriler doğru değil"

1s

Son Videolar

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen 01:25
GENEL

Heroes: Çağrı, Tom Kristensen

Heroes: Çağrı, Mika Hakkinen 01:16
GENEL

Heroes: Çağrı, Mika Hakkinen

Heroes: Başlangıç, Tom Kristensen 00:29
GENEL

Heroes: Başlangıç, Tom Kristensen

Heroes: Başlangıç, Felipe Massa 01:04
GENEL

Heroes: Başlangıç, Felipe Massa

Heroes: Başlangıç, Michael Schumacher 01:02
GENEL

Heroes: Başlangıç, Michael Schumacher

Son Haberler

FIA, serileri bir "savaş" durumuna girmemeleri konusunda uyardı
Genl

FIA, serileri bir "savaş" durumuna girmemeleri konusunda uyardı

Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"
Genl

Domenicali: "Krizi sporu yeniden şekillendirmek için kullanmalıyız"

FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi
Genl

FIA Motor Sporları Oyunları 2021'e ertelendi

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı
Genl

Ferrari, Motorsport.tv ile yeni bir anlaşmaya imza attı

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!
Genl

Motorsport Türkiye Discord sunucusu açıldı!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.