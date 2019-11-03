FIA Motor Sporları Oyunları GT Cup: Ana yarışı Japonya kazandı, Türkiye 12. oldu

GT Cup'ta ana yarış bugün gerçekleştirilirken, yarışta ülkemizi ilk bölümde Salih Yoluç, ikinci bölümde ise Ayhancan Güven temsil etti.

Yarışa 16. sıradan başlayan Salih, ilk bölümde 13. sıraya çıktı. Ancak daha ilk dakikalarda stratejik bir hamle ile pite gelerek lastik değişti.

Bu pitin ardından son sıraya düşen temsilcimiz, yapılan pitler ve yaşanan olaylarla 14. sıraya kadar çıktı.

Daha sonra araca Ayhancan Güven geçti ancak temsilcimiz direksiyona geçtikten dakikalar sona yağmur şiddettini arttırdı ve piste güvenlik aracı girdi.

Son bölüm güvenlik aracı arkasında koşulurken, damalı bayrak da yine güvenlik aracı arkasında görüldü.

Durum böyle olunca pist üstünde herhangi bir geçiş fırsatı yakalayamayan Ayhancan, damalı bayrağı 12. sırada gördü.

Türkiye böylelikle geçen yıl kazandığı organizasyonu bu yıl 12. bitirmiş odlu.

Öte yandan yarışı hafta sonu boyunca etkileyici bir performans sergileyen Japonya kazandı.

Polonya ikinci olurken, Belçika üçüncü oldu. İlk ikiyi Lamborghini ile yarışan ülkelerin alması dikkat çekti.